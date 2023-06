Memoria dadaísta

Los escritores profesamos a la memoria un culto exagerado, le concedemos un prestigio que se merece sólo a medias. (A todos los prestigios, como norma, habríamos de quitarles, de entrada, la mitad.)

Está claro que la memoria es una parte esencial de nuestra vida, y que sin ella no existe lo biográfico, que es tanto como decir que sin ella no existimos. Basta con ver en qué nos transformamos en el instante en que nuestra memoria empieza a desaparecer por obra de esas enfermedades que la trastornan: parece que dejamos de ser del todo humanos, que de repente el universo adquiere su condición de laberinto del que no sabemos salir. Sin memoria, la apariencia de orden que proyectamos sobre la realidad desaparece, y en su lugar se muestra lo que tal vez las cosas sean en verdad: un minucioso caos dispuesto por un narrador disparatado.

Ahora bien, la memoria, aun siendo un mecanismo de asombrosa complejidad, también es un artefacto averiado. Un artefacto averiado que nos tiene convencidos de funcionar como un reloj suizo. Un reloj suizo de baratillo. Un reloj suizo de todo a cien (con perdón y todo mi respeto hacia las tiendas de todo a cien, de todo a un euro, que constituyen en sí mismas paraísos de la abundancia cósmica, y a las que acudo como un niño a la mesa en donde espera encendida la tarta de su cumpleaños).

Desde mi punto de vista -que siempre suele ilustrar una perspectiva descuajeringada- la memoria es un artista dadá, un vanguardista parisino venido a menos que construye sus piruetas (a veces líricas, a veces narrativas), para dejar boquiabierto al respetable y dejarse a sí mismo pasmado. La memoria es una fabricadora de ocurrencias, aunque se tenga por filósofa; una dispensadora de chistes, aunque se vea a sí misma como una original hacedora de ideas.

No es, desde luego, esa sastrería londinense, fundada en 1784, en donde sólo entran clientes selectos con pedigrí sajón, para encargarse trajes a medida de cinco mil euros. Se trata más bien de un colmado, de la tienda loca de la esquina, en donde hay jamones y llaves inglesas, pimentón dulce de la Vera y productos desatascadores de tuberías, sujetadores supuestamente lujuriosos y zapatillas de invierno para andar por casa. Nuestra memoria es un derrumbadero de la existencia, un almacén de materiales de construcción.

Conservo, como todos, mis joyas de infancia, los rostros impolutos de quienes he amado, amo y amaré. Guardo versos de mis poetas favoritos, que recito, para dar la murga, cuando aupamos los corazones en las fiestas. Y también resplandeciente e inexplicable, aquello que me dijo el portero de la primera discoteca a la que entré: La prenda esportiva, señorito, en el guardarropía.