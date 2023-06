Pasó la noche de San Juan, un ritual cargado de historia que siempre me ha intimidado. Que ustedes la hayan disfrutado bien. Es solo una cuestión personal: siempre ha podido mi aversión (llámenlo miedo) a las multitudes.

Mi San Juan es una noche oscura con olor a tierra mojada, una noche sin estrellas aunque ellas estén ahí detrás, vigilando un mundo con tendencia a perder el norte, un mundo egoísta donde un día te encuentras trabajando al lado de un cadáver (y no es una metáfora) y todo ha de continuar igual, porque la producción no se puede resentir por algo tan nimio como morir.

En mi noche de San Juan camino después de la lluvia entre una brisa fresca. No hay arena de playa bajo los adoquines, solo algunas islas verdes refugio de adolescentes y borrachos sin redención.

Dicen que los periodistas somos depredadores de vida ajena. Es verdad. Me cruzo con dos mujeres maduras de discreto encanto y me sacan de los sueños. «Y la violencia de los gais y las lesbianas», dice una a la otra, justificando que no solo la sufren las mujeres.

No me creo que el pensamiento de la extrema derecha pueda haber calado tanto, pero parece que vuelvo a estar equivocado. Ahora el discurso es más suyo de lo que creemos: se impone una cosmovisión que se siente atacada por los derechos de las minorías. Estos se han percibido como agresivos, privilegios ante la masa olvidada. Ha llegado el momento de resistir en los cuarteles de invierno, no dejarse en el camino demasiados principios y esperar a que el tiempo haga de las suyas y vengan nuevas olas de aguas más claras. La corriente de ahora solo lleva unas pocas ideas: España (una bandera como marca), miedo y desencanto. Y la osadía de la fuerza, de la posibilidad real de victoria.

La democracia hoy es su mejor arma. Ya es algo. Han sabido retorcer las clavijas precisas para dominar el entorno. ¿Qué culpa ha tenido la izquierda? No lo sé. Quizá alguna pasada de frenada. Siempre las hay. Quizá exhibicionismo innecesario en alguna ocasión. Quizá una superioridad moral que hoy es un elemento en contra. Pero realmente no sé qué se tendría que haber hecho para evitar esta atmósfera cargada. Es verdad que los indicadores económicos positivos no significan que los grandes problemas hayan desaparecido. Es verdad que hay muchos que no llegan a final de mes, que avistan un futuro roto y así, día a día, van perdiendo la fe en una política que se agota en gestos para la galería. Y entonces es mejor quedarse en casa antes que ir a votar o incluso probar con esos que llaman radicales pero al fin y al cabo tienen el mismo punto de origen: esto no les gusta nada. Otra historia es qué mundo les gustaría, pero eso no es lo más importante ahora.

En mi noche de San Juan tengo claro que los otros y los unos no podemos entendernos. Guerra cultural, dicen. Guerra y cultura, qué mal suenan esas dos palabras una al lado de la otra. Una columna decía estos días que Vox no puede equipararse con Bildu, en todo caso con Sumar (no ya Podemos). No es la primera vez que lo oigo. Me revuelvo ante el papel. A mí me parece que la envolvente más dañina de estos tiempos es habernos metido a la ultraderecha en el juego de la simetría con otros partidos. Para mí no hay nada equiparable a aquellos que promueven el odio al débil convirtiendo en enemigos a los inmigrantes y difuminando la violencia de genero y la homofobia. Aquellos que ignoran el cambio climático, con lo que supone de cuestionamiento de la ciencia. Aquellos que rechazan el proyecto europeo por antipatriótico y repudian las autonomías. Para los otros, Bildu está fuera de toda ecuación democrática, representa la sangre de ETA y, aunque todo eso sea pasado, no puede ser hoy la forma política de superación de la violencia. Da igual si alguno tiene razón. Lo dramático es que no podemos entendernos. Lo peor es que somos víctimas de una guerra cultural sin haberla declarado. Nos hemos dejado encerrar en celdas incomunicadas.

Y ahora que tantas cosas se tambalean, en mi noche de San Juan echo en falta voces que desde el sector económico no miren solo a su bolsillo. Voces del capital que piensen en el futuro colectivo. Lo demás es el interés rápido, la victoria mental de la fuga de capitales y la competencia desleal del más fuerte. Si todo se reduce a que la política se adapte a la generación de beneficios porque destilan riqueza, casi todo está perdido como sociedad.

Como hay mucho perdido, mucho triunfo psicológico de los radicalismos populistas, en el olvido europeo de los parias que naufragan en el Mediterráneo mientras nuestras hermosas democracias miran hacia otro lado y buscan culpables a los que desviar la responsabilidad antes que ayudar. Esto sí que debe ser eso del autoritarismo democrático.

La noche puede ser larga y cerrada, pero siempre hay un amanecer. Cada vez es más difícil, pero tras esta noche de San Juan aún es posible evitar una emergencia de valores y derechos humanos. Ya vamos bien con la climática y tenemos aún muy cerca la sanitaria. Después de la noche, toca defender la felicidad (y la diversidad) con orgullo (y sin excesos de odio).