Amb l’evident preocupació pels esdeveniments polítics que vivim i pels que viurem, vaig a posar ordre a les pensades que m’acuiten amb unes propostes. La més grossa és sobre el pacte del PP amb VOX, que al País Valencià és més fort i més profund que enlloc. És tan fort veure un torero fet conseller de Cultura i precisament que ni parla en valencià, que es fa insuportable i més encara si pot ser el paradigma del que poden arribar a fer aquests dos partits. Com davant de la barbàrie cal reaccionar, jo vull fer tres propostes, una més divertida, la segona més contundent i la tercera, la més definitiva. La primera és juntar les dues sigles de PP i VOX i fer una síntesi: PEPOX, així de contundent. I així podríem fer jocs de paraules i metàfores escabroses com: «un cagalló com un pepox»; podríem fer-ne amb qualsevol variant de la nostra llengua, transcendint també a les altres llengües ibèriques.

La segona proposta és prendre’ns els pactes del pepox com una declaració de guerra als valencians, com la continuïtat de la Batalla de València, la guerra que ens declararen en els anys 80, el PP i UV (partit també ultra ja desaparegut, engolit pel PP) que intentaren, entre les barbaritats antisocials de sempre, interrompre el Pla experimental per l’ensenyament del valencià, que s’aplicà en els centres escolars del país amb l’aprovació del mateix Ministeri. La Universitat, que havia avaluat positivament el pla i les escoles que participaven, s’oposaren a suspendre l’experiència, com exigia la conselleria; amb el concurs dels sindicats, dels partits democràtics, de les institucions docents, de les Universitats, instituts i escoles, les entitats culturals i associacions, el món intel·lectual, etc, obligaren a la continuïtat del pla. La guerra durà fins les eleccions generals de 1982, que perdé la dreta i guanyàrem nosaltres. La proposta que faig és, doncs, defensar-nos dels agressors, exactament igual com ho férem fa 40 anys. Ara serà la Batalla de València II.

I així estem, fotuts, però no arrimats al marge, o siga que si volem encara podem ser com un missatge d’optimisme, malgrat la desgràcia immediata que ens estan infringint; ho dic pensant que a continuació del País Valencià, no serem els únics, perquè immediatament els baleàrics, catalans, bascos, i els gallecs, els qui patiran l’escomesa del Pepox. L’única solució està a les nostres mans i és la tercera proposta que faig: que cap esquerrà, ni nacionalista, es quede a casa el 23-J i anem tots a votar. Si ho haguéssem fet el 28 de maig passat, ara estaríem parlant d’altra manera i els guanyadors del Pepox també. Així que la pilota està encalada, però hi ha partida: a por ellos!, com diuen ells.