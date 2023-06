Un pueblo pequeño metido entre montañas. Calles estrechas y empinadas. Placitas a dos por tres, como en uno de esos trazados medievales que son como un descanso para los desbarajustes tantas veces destructivos de la historia. Por las tardes sube desde el río una brisa que se encañona rochas arriba hacia las raíces del castillo. Casi a sus pies arranca un túnel que desemboca en el lavadero viejo. De críos levantábamos leyendas que hablaban de calaveras colgadas en argollas, como una geometría juguetonamente asustadiza. Hasta juraría que alguna vez las vimos de verdad porque no hay nada más real que las historias inventadas cuando lo único real es una infancia de culos pelados en la piedra esbarosa de los arrabales y una pelota de trapo rodando por las dos eras juntas las tardes sin escuela.

En la cueva de Royopellejas se quemó una mujer en una noche aciaga y aún quedan en sus muros arrugados una negrura cremosa y táctil, como son negros y movedizos, a veces, los caminos que al pasado nos lleva la memoria. Yo viví aquí la infancia de moros malos y mártires cristianos y con don Jesús, el maestro sordo, apenas entraban en el aula los himnos de la patria y una vez, por ser el segundo de la clase, me dieron un premio que era un libro de las maravillas del mundo. El primero era Vicente Jorge, al que llamábamos «caguetas» porque en los pueblos siempre las familias tienen nombres que están por encima de los estampados en los documentos oficiales. Un día se murió Vicente y había dejado dicho que sus cenizas fueran esparcidas por la Peña el Cuervo. Aquí tengo las fotos con el tío Joaquín y el primo Miguel buscando los mejores sitios de esos montes para que luego, su familia, dejara allí al amigo en el vuelo más hermoso que nos dejan los recuerdos.

Cuando desde la ventana del estudio miro hacia la Peña el Cuervo, aún nos veo aquel día, entre trochas intrincadas y corrales en ruinas, con el primo Miguel ya convertido en una memoria para mí del todo imprescindible. Me vienen a la cabeza los versos de Antonio Machado, el poeta que siempre me acompaña: «Un año más. El sembrador va echando / la semilla en los surcos de la tierra». No sé si hay mejor semilla, para que los pueblos crezcan, que no olvidar a quienes se dejaron sus vidas en el tajo para que la nuestra no fuera una vergüenza. Regresé a Gestalgar hace casi veinte años y tengo aquí, en la casa grande de la calle Larga, toda esa memoria acumulada en más de un siglo de existencia. Miro ahora las tranquilas primeras horas del verano y el pueblo está lejos de rencillas atávicas que sólo llevan al empobrecimiento de la felicidad común y los afectos. Se está bien aquí, en medio de ese despoblamiento que digan lo que digan los gurús que han hecho de los pueblos que se vacían un negocio político, sólo tiene una solución: que perduren esos afectos y las casas sin que el futuro sea un cuento chino que nos cuentan para que el presente inhóspito nos pase desapercibido. Más servicios públicos de verdad, más dignidad y respeto a quienes vivimos en los pueblos y menos fantasías plagadas de autobombo, así se combate la despoblación.

Y hablando de dignidad: nunca hubiera imaginado que una humillación tan cruel como insospechada nos cayera encima después de las elecciones del pasado 28 de mayo. Los dos partidos, PSOE y PP, quedaron empatados a votos. Pensábamos que habría nuevas elecciones porque, según dicen, son las urnas uno de los pilares de nuestra democracia. Pero no. La ley dice que hay que desempatar por sorteo. No me lo creía, pero eso dice la ley. Una ley que se burla sin contemplaciones de los pueblos pequeños. Una moneda al aire, decían. Pero no. No hubo moneda al aire. La humillación fue todavía más insufrible. El alcalde y candidato socialista Raúl Pardos y un miembro de la lista de derechas, Enrique Ortega, tuvieron que jugarse a los dados quién gobernaba en Gestalgar los próximos cuatro años. Veo las imágenes con los dos agitando el cubilete y lanzando los dados sobre la mesa y sé que esta democracia es una castaña, que tiene más fallos que un cohete a la luna hecho con papeles de periódico. Esa ley insultante que convierte la democracia en una rutinaria partida de parchís. O aún peor: convierte algo tan importante como quién ha de gobernar un pueblo en una de aquellas escenas de tahúres en las películas que, entre muertos colgados con argollas en el túnel del castillo, veíamos de críos en el gallinero del Cine Musical.

Un pueblo pequeño metido en las montañas, sí. El mío. Calles estrechas y empinadas. Placitas que asosiegan el descalabro de un clima lleno de amenazas. El río que es como la corriente armónica, imparable, de la historia. Pero también la seguridad de que muchas leyes son, para nosotros y otros pueblos pequeños como el nuestro, una burla insoportable. Veo las imágenes del lanzamiento de los dados que convierten la democracia en un juego vergonzoso y me entran ganas de gritarles, a aquellos legisladores de la infamia y a quienes ahora mismo la defienden, lo que llevo callando desde hace unas semanas: ¡váyanse ustedes a la mierda!