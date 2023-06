La prosa al·legòrica de l’escriptor alemany Ernst Jünger en la novel·la Sobre els penya-segats de marbre (1939) és un bàlsam vitalista en l’essència del qual trobem, paradoxalment, la denúncia de la violència i la destrucció de la convivència. Jünger publica aquesta al·legoria sobre Hitler i el nazisme a l’inici de la Segona Guerra Mundial, sent oficial de l’exèrcit alemany. I qui sap si, al rerefons, més de huitanta anys després, encara podem trobar ara per ara actituds i maneres d’entendre la convivència que, malauradament, contenen la llavor de la discòrdia, la intolerància, les prohibicions, les exclusions, l’odi envers aquells que no pensen ni són com nosaltres, els diferents.

Jünger ens introdueix en un paradís idíl·lic de vinyes, vins i bon humor, on sobrevolen les guatlles i els tords, la terra roman farcida de castanyes, bolets, tòfones, la vida rau sense preocupacions. Les festes de primavera se celebren amb bona beguda davant l’Arbre dels Bojos, els homes disfressats d’ocells canten amb alegria. A l’Ermita, la casa on viu el protagonista, se sent la música de les cigales mentre les papallones entren al jardí i els fardatxos prenen el sol als penya-segats. Se senten els xiulits dels escurçons fent l’amor i un infant juga a donar llet a les serps. La serenitat de la llum del migdia a la terrassa porta la son, els somnis i les fantasies. I sobre aquest escenari, el coneixement, la biblioteca, l’herbari, l’estudi de l’ordre de la natura. La flaire de vainilla dels boscos amera l’ambient amb una dolça harmonia. El perfum de les roses es confon amb l’aroma de les figueres i l’essència dels boscos llunyans i dels prats es fon amb la brisa marinera. Al país al·legòric de la Marina els poetes ocupen els llocs d’honor, són els jutges dels morts després de la benedicció del cadàver. Els morts abandonen invisiblement les tombes sempre que els habitants de la Marina miren amb amor la terra de la cultura clàssica. Els morts s’acosten en silenci i la seua ànima antiga està present als camps i les campanyes, la seua herència roman viva en les pedres i els boscos. Però la por, la destrucció, el poder i la tirania romanen sempre a l’espera per actuar en contra del coneixement, el vitalisme i l’alegria de viure. És l’odi de sempre, l’odi irracional que no admet més que revenja, insults, desqualificacions, violència, física o verbal, o les dues juntes, un sectarisme en la base del qual romanen els complexos, la ràbia contra aquells que no pensen com nosaltres. Aleshores, la decadència, de la mà del Gran Guardabosc, el metge criminal que primer provoca el mal i després causa al malalt les ferides de l’horror, arriba a la Marina. I just en aquell moment, Jünger escriu una de les frases més colpidores de la història de la literatura alemanya: «Profund és l’odi en els cors abjectes contra la bellesa». Contra la bellesa, contra la cultura, contra aquells que fan de la llibertat, la imaginació, el coneixement, una manera de viure. El Gran Guardabosc odia les ermites dels poetes i qualsevol lloc on assaone el pensament, la creativitat, la poesia. Sent horror envers l’antic perfum de la cultura, el vi i les seues subtils qualitats. Els dogs rojos persegueixen els poetes i els filòsofs i porten la destrucció, els cadàvers. Al capdavall, l’única eixida és la fugida. Al rerefons de la bellesa, els cors més abjectes encenen les flames de la ràbia, vaticina amb lucidesa al bell mig d’una gran desolació. I la convivència tremola de nou amb l’odi dels cors més abjectes contra la bellesa, contra els fonaments més elementals de la cultura.