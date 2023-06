Amb un discurs que passarà a la història pel seu caràcter oprobiós, Pedro Sánchez va voler justificar ara fa un any la matança més horrorosa de les darreres dècades amb implicació espanyola. Amb un llenguatge manllevat a l’extrema dreta de Vox o del PP, felicitava la policia marroquina per haver massacrat –sense cap escrúpol– desenes de migrants en el seu intent desesperat d’entrar al ‘paradís’ del capitalisme.

Amb més cara que esquena, el president espanyol va ser capaç de lloar una execrable actuació com a resultes del seu pacte amb el dictador Mohamed VI. Un acord en virtut del qual Pedro Sánchez es torcava el cul amb les 74 resolucions de l’ONU que tenen com a base la celebració d’un referèndum d’autodeterminació al Sàhara i, a més, externalitzava el control de les fronteres de Melilla i de Ceuta, en mans d’un govern corrupte i sanguinari, atorgant-li carta blanca i suport incondicional.

L’empobriment i la guerra són les grans palanques que impulsen la fugida desesperada de milers i milers de persones cap a la possibilitat d’alliberar-se’n, d’escapar d’un infern provocat pel sistema capitalista; d’eixir d’una vida sense futur per buscar una oportunitat, per fugir de la pobresa, de la fam, de les persecucions, de la mort... Cada dia, s’hi juguen la vida: l’únic que tenen per a poder arribar a les terres promeses de l’opulència consumista, amb l’aspiració de convertir-se en mà d’obra barata o semiesclavitzada.

Durant segles, els països actualment enriquits han anat espoliant tot allò que han pogut arreu dels cinc continents. Però si n’hi ha un que ha sofert més que cap altre la voracitat colonial, imperialista i neoliberal ha estat –i està– l’africà. Que ha hagut de sofrir el saqueig permanent per part de les autoanomenades cultures civilitzades. Unes sangoneres que no han tingut cap mirament ètic a l’hora de traure’n els màxims beneficis. Si hi han hagut de matar, destruir, maltractar o contaminar per tal d’aconseguir els seus objectius crematístics, no hi han dubtat ni un segon. Un pillatge criminal organitzat que va des del terror esclavista fins a les actuals migracions forçoses.

La massacre de Melilla perseguirà Pedro Sánchez de manera indefugible. Una matança impossible d’oblidar per a un sector important del seu electorat d’esquerres i que n’hauria de desbaratar el maleït vot (in) útil; una altra pedra en la sabata que li podria passar factura en la propera contesa electoral. Perquè resulta difícil d’oblidar aquell dia fatídic en què van morir trenta-set persones, hi va haver desenes de desaparegudes, centenars de devolucions en calent i un ampli ventall de vulneracions de drets a mans de les forces de seguretat espanyoles i marroquines. I més encara si la veritat, la rendició de comptes, la justícia i la reparació dels danys causats encara brilla per la seua absència.

Per tot això, aquest dissabte 24 de juny, més de dues-centes trenta organitzacions d’arreu de l’Estat han convocat mobilitzacions per exigir que es faça justícia, que s’investiguen els fets de manera independent i que els màxims responsables assumesquen la seua responsabilitat, tot començant pel ministre de l’Interior Fernando Grande-Marlaska, per a què un atemptat com aquest no es torne a repetir mai més.