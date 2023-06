Rodríguez Ens Uneix

De forma involuntaria e indirecta, el alcalde de Ontinyent está en condiciones de devolver un cierto prestigio a la política valenciana. Jorge Rodríguez puede ser, si le dejan, nuestra María Guardiola. Por mandato electoral, el diputado provincial de su partido es clave para un gobierno estable en la Diputación. Pero por oportunidad judicial, tras ser absuelto un día después de la fiesta de la democracia, se le debería devolver a él la presidencia. El PSPV no ha visto la jugada tras la conmoción del 28M, pero si queda alguien con más prestigio que autoridad debería haber salido ya con la propuesta. Bielsa ha enseñado demasiado pronto el plumero, pero si Compromís no quiere quedarse en fuera de juego debería estar por la labor, porque también ellos fueron señalados por el caso Alquería. No hay ningún motivo más allá de la petulancia para no aprovechar la ocasión y restituir a Rodríguez en el cargo, que por unos y por otros fue apartado por la fuerza.

PSPV y Compromís no serán valientes, y dejan todo ese espacio al PP de Mazón y Mompó. Los populares tampoco están libre de pecado, pues aprovecharon aquella operación policial para despistar sus múltiples causas de corrupción. Pero han reaccionado, por necesidad, y consideran ya amigo a Rodríguez. El problema es Vox. No veo al de Ontinyent facilitando la entrada de la ultraderecha en el gobierno provincial. Sin embargo, hay una ecuación posible que obligaría al PSPV con poca capacidad de maniobra, y es un acuerdo PP-Compromís-Ens Uneix. Si eso es posible, los socialistas no tendrán más remedio que sumarse, y de paso dar una lección de dignidad y pragmatismo mejor que en Extremadura. Además, sería genial ver la cara de algunos de los enemigos íntimos del alcalde. Entiendo la situación emocional de Rodríguez, pero esa no es buena compañera. Más allá de las miserias políticas, que las ha padecido en primera persona, tiene una ocasión única para pasar página y aprovechar el tiempo perdido. No existe la justicia poética, pero una sentencia judicial se acerca mucho a una verdad consuetudinaria.