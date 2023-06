Aquest mes de juny les societats civilitzades d'arreu del món occidental -si més no- recorden els incidents de Stonewall, a Nova York, on el 28 de juny de 1969 part de la comunitat LGTB va plantar cara a les autoritats policials en defensa dels seus drets -humans, que és el més important.

Aquest article volia, per col·laborar a rescatar aquella memòria silenciada, dedicar-lo a fer un llistat de persones que la Inquisició de València condemnar en els segles XVI i XVII, a partir del llibre d'Anita González-Raymond, Inquisition et societé en Espagne. Les relations de causes du Tribunal de Valencie (1566-1700) (París, 1996), i que, entre altres coses, conte un llistat de noms de persones que foren encausades pel Sant Tribunal -per tots els delictes que aquells senyors consideraven dignes de ser jutjats. De moltes d'elles no sabem ni sabrem mai quasi res. D'algunes, la de González-Raymond ens diu que varen ser clergues. D'una gran part coneixem el seu lloc d'origen o residència. Les causes vistes pels inquisidors van de l'heretgia -especialment, contra els moriscos, però no només- fins a la sol·licitació -capellans que abusen de dones, amb l'excusa de la confessió- o la bigàmia. Passant, evidentment, per la sodomia, que era equiparable a l'heretgia i al crim de lesa majestat des de l'època dels Catòlics. Volia haver fet la llista de totes elles, en homenatge a lla desgràcia d'haver estat encausats en per la seua orientació sexual. Però no ho faré. Només us deixaré els de la lletra A.

Els de la ciutat de València foren Jacint Agramunt (1625), Lluís Aguilar (1573), Joan Francesc Aibàs (1575), Joan Baptista Alamí (1588), Antoni Alexandre (1597), Gil Almunya (1574), Joan Alon (1625), Anton Amat (1651), fra Miquel Amat (1664), uns quants de nom Ahmet (1622, 1625 i 1626), Isabel Andreu (1588) i Assan (1625). A més, Pere Alache (Asp, 1588), Martí Alarcón (Petrer, 1588), fra Josep Alvarado (Tortosa, 1637), Bernat Albiol (Burjassot, 1623), Pere Aliaga (Xelva, 1586), Ahmet (Xàtiva, 1622), Àngel Joan (Nules, 1662), Alons Aranda (La Granja, 1588), Melcior Armengol (Bot, 1616), Gaspar Arrimer (Asp, 1588), Joan Baptista Aulet (Cabanes, 1623), i Joan Axux (Iàtova, 1602). I encara, Alí (1621), Joan Francesc Ahmet (1626), i fra Eugeni Andreu (1614), de qui no sabem el seu lloc d'origen, però que podrien haver estat d'Algemesí -el meu poble- o de Nàquera -per triar un poble a l'atzar. I qui no en tinga, que n'espere.