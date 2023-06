Mis amigos no me creen cuando lo digo; mis compañeros de partido me miran con extrañeza cuando advierto que el mayor problema de la democracia actual es su ilegibilidad. O sea: es como si, tras siglos de práctica, hubiéramos olvidado el alfabeto, el léxico y la sintaxis de la democracia. Usamos los mismos términos, aunque trufados con horribles expresiones postmodernas, y reiteramos frases que se ponen de moda durante seis meses o así. En plan de que si es más son viejunas y ya no sirven, mayormente obsoletas. Porque cualquier innovación lingüística será ampliamente celebrada en razón directamente proporcional a su vacuidad significativa. Creo que hay nombre para eso: significantes flotantes o algo así. Y así estamos, ahogándonos. Entre otras cosas porque en la misma medida en que se difunde esta epidemia de trivialidad se generaliza la posibilidad de confundir el discurso con el insulto: al fin y al cabo ambas palabras tienen las mismas vocales en el mismo orden. Es de los pocos órdenes que van quedando. Y no son sólo palabras: esta lingüística incluye gestos, signos, las formas del sentido común y los silencios cargados de sentido.

Me da que una parte de la población agradecería acabar con esta kermesse lingüística. Pero algunos políticos, periodistas e influencers no están dispuestos a renunciar a la esencia misma de su identidad, al imperativo categórico de atacar confundiendo. Mala cosa. Pero peor es la hipótesis que indica que, quizá, esta turbamulta de soflamas huecas obedece a un cansancio de la misma cosa, esto es, de la democracia. Y ya estamos con el huevo y la gallina. Quizá eso sea lo que se vote el 23 de julio. El huevo o la gallina. Ya sabemos que fue antes el huevo porque la madre no era una gallina. Lo que no sabemos es lo que puede tardar en emerger la serpiente de los huevos que hoy van poniendo, aquí y allá, gallináceas especies que se sientes profundamente realizadas en este rastrojo de vanidad.

Pero la tradición juega su papel. Y no siempre es negativo. Por eso yo confío mucho en la gente de orden. Pujol, en sus Memorias alude a «la gente de misa». Me parece algo delicioso. Yo recuerdo, cuando era pequeño, cómo la gente salía de la misa de 12 de la iglesia de San Juan Bautista, en el barrio de Benalúa, y, si era de posibles, compraba unos merengues coronados con refulgente guinda escarchada en una confitería próxima. La gente de orden va a misa y compra pasteles. Se reconcilia con Dios que todo lo ve y con su clase –o con la clase a la que quiere ascender- que todo lo sabe y juzga a los vivos y a los muertos. Por eso es gente de bien. Porque en su cometido social está incluido distinguir el bien del mal.

Todo eso ha cambiado, claro. Pero he aquí que el fantasma que recorre Europa cada cierto tiempo, ahora quiere esas cosas. Esa dulzura que detrás ocultaba al párroco acudiendo a presionar a la madre que quería separarse de su marido porque le pegaba, los castigos a los hijos que no seguían el consejo de Franco y se metían en política –de izquierdas, que de derechas era distinto-, las lágrimas vertidas ante cada enseña patria, la virilidad que lleva el pan a casa mientras la mujer cose o se preña con asiduidad. No nos engañemos, esta rebelión de los toreros es eso lo que añora. Sin esa nostalgia de muerte no hay ultraderecha. Y a esos, en esta babel de lenguas políticas, le moviliza poco que le aseguren mejores pensiones o que a sus hijos les blinden el salario. Es la patria del ayer lo que quiere todo patriota del resentimiento. Aunque no lo sepa. Porque: ¿para qué habría que saberlo? De hecho una parte de esa melancolía insatisfecha consiste en reivindicar la ignorancia bien pertrechada de signos comunitarios que nos hacen fuertes. ¿De qué nos extrañamos? Esas fuertes bolsas de desencantados permanentes –que resucitan con una victoria deportiva o en Eurovisión- conformaron en su día el franquismo sociológico, el inmovilismo contra el que hubo que alzar la Transición. No es que los votantes de Vox sean franquistas, ni que sean tontos o especialmente incultos, pero obedecen a la misma pauta de afirmar las raíces maltrechas en tiempos de inseguridad.

Pensábamos que el PP no era ya esto. Y no lo es, o no lo era, en parte. Digamos que la derecha española se fue construyendo con la nostalgia amortiguada. Desde que Fraga se fundió reivindicando ese franquismo sociológico, aquella «mayoría natural» que, en aquel momento, daba más miedo, el PP ha venido formulando un pacto tácito: yo no saco a pasear las victorias del Generalísimo y vosotros no me recordáis ni sus crímenes ni su derrota final ante la Historia. Qué tiempos aquellos en los que los jefes del PP presumían de haber integrado a los antiguos fascistas. Yo siempre pensé que sí, que era verdad, que los integraron. Pero que no los desintegraron. Causa pavor comprobar ahora cómo gran parte de dirigentes ultras militaron largos años en el PP.

Ahora era el momento de un PP que fuera, de verdad, de orden, de bien. Feijóo lo parecía. Los dirigentes gallegos del PP tienen la virtud de aparentar esa urgencia por conseguir que las cosas estén donde deben estar. Pero luego se despistan, se distraen conociendo a narcos o llegando a Madrid, que a veces es casi parecido. Feijóo ya empieza a hablar como Rajoy. Son la metáfora exacta de cómo se trabucan las palabras en esta democracia descosida. A veces he pensado que todo esto se debe a las secuelas del viril baño de Fraga en Palomares. Pero, al parecer, la teoría de la evolución no admite estas cosas. Yo creo en esa teoría. Supongo que una buena cantidad de electores de derechas no lo harán y que, como ciertos obispos trabucaires, piensan que el Papa de ahora, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, son responsables de la extinción de los dinosaurios, como Eva mató a Adán y a todos los demás: prueba inequívoca de violencia intrafamiliar.

Ese es el problema: en nombre de un orden abstracto, el orden imaginado del pasado de hostias y merengues, andan generando un desorden insólito, no carente de efervescencia y alegría. Esto de ver a Vox y PP pelearse aquí y allá no nos puede hacer olvidar que, desde luego, lo básico es el acuerdo, la confluencia cultural en un pasado sin mariquitas, moros –salvo que fueran de la Guardia- ni mujeres levantiscas; en el que cada uno se gane lo suyo y, si no, caridad, o no, para los caballeros mutilados y los pobres de solemnidad, vagos y maleantes. Pero, aquí y allá, nos llenan de regocijo con sus campanudas contradicciones, con la incapacidad para imaginar que la patria es la que es y no la que se dibuja sólo en sus tratados. Da miedo pensar lo que pasaría si tal caterva de oportunistas, trileros y fantasmones gobierna España, reducen el Estado a tierra conquistada, deciden qué mujer merece dar pena y cual sencillamente no y se enfangan con sus amigos en la dilución sucia de Europa, a la que tanto quisimos. Ya sé que dicen unos cuantos sabedores de casi todo que no debemos apelar al miedo. Pero es que dan miedo: han venido a desordenar aquello sobre lo que los españoles y españolas construimos la convivencia y la mejor época de nuestra historia. El orden de 40 años que intentó sepultar el desorden de los 40 años anteriores.