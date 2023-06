El 28 de junio de 2015, en su primera investidura como president, Ximo Puig aseguró que la Comunitat Valenciana no podía esperar ni un día más para lograr la financiación y las infraestructuras que le corresponden, hasta que su partido logró dirigir España. A partir de entonces bajó el tono de voz y desde el ejecutivo nacional se limitaron a lanzar algún amago de solución.

Han pasado ocho años desde aquel junio de 2015 y la situación no ha variado un ápice:

• La Comunitat Valenciana continúa infrafinanciada, lo que repercute en mayores dificultades para hacer frente a gastos ordinarios de sanidad o educación, por ejemplo.

• Sin un pacto del agua adecuando a las necesidades de nuestra Comunitat.

• Con la ampliación del puerto parada.

• El corredor mediterráneo, tan reclamado y necesario, sigue lejos de hacerse realidad.

Nada ha cambiado en este aspecto, lo que demuestra el escaso peso de nuestra autonomía a nivel nacional con los gobiernos del PSOE. Las reivindicaciones se difuminaron en promesas cuyo cumplimiento se fue dilatando en el tiempo para quedar en nada.

Ahora, con el nuevo Consell propiciado por la victoria del PP en las elecciones del pasado 28 de mayo y, sobre todo, con la convocatoria de comicios nacionales adelantada por Pedro Sánchez para el 23 de julio, se abre un nuevo escenario.

Hace apenas unas semanas, en plena campaña autonómica, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, calificó de «injusticia» la mala financiación de la Comunitat Valenciana» y no dudó en señalar la «discriminación» sufrida –de nuevo- en una cuestión tan fundamental como la política hídrica.

El líder del PP no se ha quedado en ese reconocimiento, ya que también ha adquirido compromisos. En otra de las numerosas visitas que ha realizado a nuestra tierra en los últimos meses ha llegado a afirmar que, si es presidente del Gobierno, «no volveré para hacer un balance triunfal mientras no solucione la discriminación de la financiación autonómica y no proponga un pacto del agua».

Por su parte, el futuro president de la Generalitat, Carlos Mazón, no se ha cansado de repetir en los dos últimos años que «llegaré hasta donde haga falta para conseguir la financiación justa».

Queda claro que los responsables autonómico y nacional del PP coinciden en la imperiosa necesidad de proporcionar el trato que la Comunitat Valenciana se merece. Hasta ahora lo han demostrado con palabras, ya que no han contado con poder institucional para ir más allá. Dentro de unas semanas Mazón sí que lo tendrá, cuando sea proclamado President y configure su Consell. Y Feijóo, si logra la victoria electoral y gobierna España tras el 23 de julio.

Si los dos gobiernos a nivel autonómico y central los ostentara el Partido Popular (PP), la Comunitat Valenciana se encontraría con un escenario adecuado para que se cumplieran esas promesas, el mismo escenario favorable que se tuvo con el Partido Socialista (PSOE) en los últimos cinco años, y en el que no se mejoró la situación de la Comunidad Valenciana.