La tragèdia del submergible Titan amb cinc tripulants a bord per visitar les restes del Titànic confirma allò que advertia la vella telenovel·la: tindre diners és millor que no tindre’n, però els rics també ploren, no per mossegar una ceba, sinó pel preu que alguns paguen practicant turisme de risc (i no em referisc als 250.000 dòlars del viatge en Titan, sinó al cost de comprar la pròpia mort). Gent a qui agrada jugar al límit visitant llocs exclusius a l’abast de poques fortunes, com immersions submarines, viatges a l’espai, ascens a grans cims, visites a zones en conflicte, caçar en safaris de luxe, etc. Viatges privatius per a la crème de la crème. Experiències selectes i aventures no exemptes de risc per a Epulons excèntrics o temeraris que busquen coronar una meta difícil per poder presumir-ne. Turisme d’elit que retrata la paradoxa del món capitalista amb milers de migrants que, fugint de la misèria, naufraguen en naus sense cap garantia de seguretat, i multimilionaris que moren també en una nau sense garantia de seguretat, no per fugir de la pobresa, sinó per dilapidar els diners que els sobren.

Viatjar a llocs poc comuns per experimentar noves emocions és lícit, però en un món amb tanta gent que passa gana —ara diran que faig populisme barat, però tant m’hi fa— gastar milionades així és obscè; lícit, però obscè. Privilegi de classe revestida d’obscenitat. Diran que l’obscenitat és subjectiva i que cadascú fa de la seua butxaca el que li ve en gana. És cert. Però no deixa de ser una ironia que el turisme d’alt risc siga vist com «una oportunitat per sortir de la vida quotidiana i descobrir una cosa veritablement extraordinària» (així promocionava la web de l’empresa OceanGate el viatge del Titan). Extraordinària, sí, l’odissea a les restes del Titanic —naufragi sobre naufragi— comprant només el bitllet d’anada. Una ironia més d’eixe gran guionista a qui alguns diuen Déu, destí o xiripa. Ja té James Cameron una nova història per a un documental de Netflix.