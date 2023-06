Los atascos de una gran ciudad no son fácilmente evitables, ningún profesional de la movilidad tiene la receta de la fluidez. Aunque sí podemos actuar sobre los viales de modo que las capacidades, congestión y velocidad media de circulación se vean favorecidos o perjudicados.

Pero tenemos que asumir que los trazados, los anchos y otros parámetros viales son limitados, y por tanto casi siempre en el diseño, estaremos frente a un conflicto de hacer compatibles los distintos usos y un reparto subjetivo más político que técnico. Hay que distribuir el espacio público «a suma cero»: si ponemos más carriles bus, será a costa de menos de otro tipo, si ensanchamos la acera reducimos carriles del tipo que sea, etc. Nada es gratis.

Y en mi opinión, este equilibrio subjetivo de los usos viales es el que en Valencia se ha decidido con radicalidad. Es cierto que la actual tendencia internacional es similar a la de Valencia, no tengo ningún reparo a los principios rectores: «menos al coche y más al peatón, a la bici, y al transporte público». Pero la ejecución municipal es maniquea, ven a «los buenos y los malos». Y el ciudadano conductor de coches siempre es el malo y debe ser combatido.

Técnicamente y usando términos coloquiales, en una ciudad se determinan rutas origen – destino y se establecen viales de varios tipos que aquí resumiré por simplificar en dos: 1) los arteriales, primarios, de accesos, de «largas distancias» urbanas que conectan barrios o circunvalan áreas o incluso las ciudades centrales o metropolitanas, y 2) Las vías locales, secundarias, o de proximidad internas de los barrios.

Las primeras deben ser fluidas y rápidas y las segundas más estrechas y diseñadas para la mayor prioridad del peatón. Es un planteamiento más que lógico, pues los ciudadanos tienen movilidad próxima dentro del barrio, pero también en muchas ocasiones y en movilidad obligada deben cruzar la ciudad o entrar y salir de ella y no quieren destinar más tiempo del necesario.

Las intervenciones municipales también deben orientarse en este marco doble de dos viales diferenciados «los rápidos» y los «locales o próximos». En los segundos sí caben acciones de pacificar el tráfico en dosis altas: estrechar carriles, pasos de peatones, ensanchar aceras, efecto túnel, etc. Pero en los primeros las actuaciones en este sentido deben ser muy quirúrgicas y finas pues el precio a pagar es brutal y cotidiano: ‘los atascos’ por falta de capacidad de fluidez. En Valencia todos los viales han sido intervenidos sin distinción perjudicando enormemente los desplazamientos de recorridos medios.

Además, uno de los objetivos de «pacificar el tráfico» es disminuir la contaminación y contradictoriamente muchos estudios dicen que si las vías rápidas se ralentizan o saturan generan más polución por las paradas y arranques que conllevan. Nuevamente actuar con mesura es lo aconsejable.

Por ejemplo, vemos que al entrar en Valencia a ciertas horas por Avd. Pio XII (coloquialmente «entrada de Ademuz») han aumentado los atascos porque los viales llamados Colectores (la Gran Vía, Paseo de la Pechina) no son capaces de absorber el flujo de vehículos, y en buena parte es por la lentitud de circulación por el estrechamiento de las calzadas.

Y otro ejemplo evidente y paradigmático es la Calle de Colón, creo que es innecesario cualquier comentario para quien la haya visto o sufrido.

Y esto es un ejemplo que en Valencia se da de forma crónica porque la decisión política es de negar el vehículo particular: obstaculizarlo, contraer la capacidad vial, instalación de reductores en la calzada, estrechar los carriles de circulación, variadas señalizaciones, bolardos, pintadas en calzada, vallas, topes, etc. que confunden al peatón y al conductor, e inciden en la seguridad vial. En síntesis, obstruir el tráfico para evitar la fluidez de circulación

Todo esto sería más aceptable con un sistema de transporte público suficiente. Por ello lo lógico y equilibrado a nivel político hubiese sido primero crecer en autobuses y metro, crear aparcamientos disuasorios para los accesos desde áreas metropolitanas y luego (no antes) campañas pedagógicas de los nuevos usos y no por absoluta obligación a golpe de prohibición y multa. Y los cambios adaptados al ritmo que los vecinos sean capaces de hacerlo cotidianos.

Eliminar los atascos es imposible, sin duda, pero se puede actuar.

En Valencia todos debemos conocer y valorar los costes sociales negativos de las actuaciones llevadas a cabo en movilidad y contrastarlos con los positivos (que sin duda lo tienen): mayores atascos, crecimiento de tiempos de desplazamientos, mayor consumo de combustible, más contaminación, y peor aún, vaciamiento progresivo de la ciudad por procurar no venir a ella si es posible. Debemos ser conscientes de los pros y contras de las decisiones en movilidad, y la pregunta no es si se deben hacer o no cambios, sino en qué medida ¿Están bien equilibrados los repartos de usos viales a criterio del lector o está exagerado el uso actual?

Vender las actuaciones en movilidad sin valorar las externalidades negativas, como si no tuviesen coste social es engañar. Buscar el equilibrio razonable y sin fanatismos es necesario en la autoridad política.