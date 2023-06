Paso hacia lo desconocido

Leía hace poco no sé dónde (disculpen la desmemoria) que algo que define estos tiempos es cuando lo inverosímil se hace realidad. Nadie se lo cree, parece que no puede pasar, pero pasa. Como pasó que Donald Trump fue presidente de los Estados Unidos. Como ha pasado que una activista antiabortista y negacionista de la violencia de género, es presidenta de las Corts por una formación de extrema derecha que defiende «limitar en todo lo posible la capacidad legislativa autonómica» y «la devolución inmediata al Estado» de competencias (copio la Agenda España de Vox). Así que quien propugna reducir la elaboración de leyes valencianas va a estar cuatro años al frente del órgano encargado de legislar.

Así están las cosas. En las mañanas de buena esperanza pienso que la moqueta del poder y el peso del Diari Oficial ‘civilizarán’ a populistas radicales. En las noches de zozobra personal, pienso que igual el concierto del último verano de Rigoberta Bandini en Vivers, enseñando felizmente las tetas como cántico a la maternidad, puede que sea el último de esta naturaleza, visto lo que ha pasado en Murcia con una artista que he tenido buscar en Google para saber quién era.

En fin, no convienen tampoco excesos de dramatismo, porque las lágrimas no permiten ver la realidad. Ahora que estamos en este camino a lo desconocido recuerdo esa columna en prensa estatal siete días antes del 28 de mayo, en la que parecía que todo estaba ganado para la izquierda, donde el autor recordaba las últimas inversiones en la C. Valenciana para concluir que, mientras unos ladraban con ETA, lo de aquí era «el resultado de un cambio de paradigma que funciona».

Ya se vio que electoralmente no ha funcionado, porque la reputación no gana elecciones (en esas estamos, sí), así que si algo necesita la izquierda (en general) es autocrítica. Y, por ahora, no se aprecia. La imagen de los partidos que aún gobiernan (en funciones) peleados por un sillón revela que aún no han digerido el 28M. Lo mejor de todo es que la composición de la Mesa de las Corts es la mejor posible, con todos los grupos, sin ausencias. Lo peor es el modo cómo se ha llegado a ella, con una solución mantenida oculta hasta el final en la que Compromís ha contado con la colaboración necesaria de PP y Vox, aquellos con los que no firmaba hasta ahora declaraciones y cuya primera declaración al mando del parlamento ha sido recordar los menores tutelados cuya gestión se llevó por delante a Mónica Oltra.

La izquierda encabritada por una plaza que significa dos asesores (hay mucha tropa necesitada de colocar) es la estampa soñada por cualquier estratega del PP para el día en que cedían la presidencia de las Corts (y lo que viene en el mismo pacto) a la derecha ultrarradical. Eso iba a ser lo importante. Iba a ser.

Ese sí que no es un camino desconocido. El PP conoce bien ese guion triunfal con inicio, nudo y desenlace: derrocar al Gobierno, que la izquierda se destruya en guerras internas, fagocitar al aliado derechón y veinte años de felicidad en el poder. Hace casi 30 años, decir izquierda era decir PSOE. Hoy entran en juego otros elementos. Por ahora, todo en orden. El Botànic celebró ayer su entierro. Alguien brindó con cava. Pero más allá de tácticas, lo inverosímil ya se ha hecho realidad aquí también. Eso es lo importante de ayer. Y de mañana.