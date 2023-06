Faltan menos de treinta días para las elecciones generales y han transcurrido otros tantos desde las municipales y autonómicas, por lo cual el fuego apenas extinguido va a reavivarse hasta llegar a un incendio, de nueva generación, con campaña al rojo vivo canicular. Las novedades en el frente son dos y encabezadas por mujeres, siendo de mayor fortaleza la de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que ha logrado Sumar a más de quince formaciones -varias de las cuales son coaliciones, caso de Izquierda Unida o Compromís- y todavía dicen que Yolanda censura a la ministra de Igualdad, personalizando así groseramente lo que es bastante general dentro de Sumar y en el electorado más. La segunda es liderada por la ex -Vox Macarena Olona, cuyo Caminando Juntos se presenta en una decena de circunscripciones y, combinando zapatos azul y rojo, es la única que promete reformar la constitución y hacer un referéndum entre monarquía y república.

Y ganar y ganar, ganar y volver a ganar, fue la expresión de Luis Aragonés en una rueda de prensa siendo seleccionador nacional español de fútbol, como el serbio Vujadin Boskov en su propio castellano: gañar y gañar. Pues bien, nuestros partidos quieren sumar y volver a sumar, pero en realidad quien más responde a ello es Sumar, puesto que ha culminado el proceso de reunificación de La Izquierda Plural, más allá del Partido Socialista, iniciado en 2011 por Cayo Lara, coordinador de IU a la sazón, con el denominado proceso de refundación, participando en primera línea Enrique Santiago y Yolanda Díaz (cuya marea gallega fue preludio de las confluencias) y 11 diputados, incluido Alberto Garzón. En 2014 la eclosión de Podemos, con una cobertura mediática de la que jamás gozó esa izquierda, paró el ascenso demoscópico de IU y acabó confluyendo en Unidas Podemos. Hoy, doce años después, los sumandos de Sumar son más y ser nuevamente tercera fuerza política del país es posible.

Los relatos políticos tienden a la generalización y muchos son los habitantes del reino de España que piensan que en Francia hay una pugna entre el presidente Macron y la ultraderechista Le Pen, pero no es cierto: en la primera vuelta de las presidenciales Macron obtuvo el 27,8% de los votos, mientras Le Pen alcanzó el 23,1% y Mélenchon un 21,2%, pero en las legislativas, ya con la unión de las izquierdas, fue donde la Nueva unión popular ecologista y social de Mélenchon se convirtió en segunda fuerza, con 131 diputados frente a 89 de Le Pen. Y aquí, como el propio Partido Popular acaba de reconocer pidiendo un debate de Núñez Feijóo con Pedro Sánchez y Díaz, hay también tres en discordia, tras la multiplicidad de pactos municipales y autonómicos -en horas veinticuatro donde peligraban o interesaba- bien firmados o pospuestos a que pase el 23J, los votantes del PP asumen que sólo van a gobernar con Vox y éstos entienden que votan a la vez a los populares. Tanto monta.

Desde González-felipismo hasta Rajoy-marianismo, pasando por el aznarismo y el zapaterismo, no entendemos que el PSOE tiemble ante el éxito del término sanchismo, pues han transcurrido más de cuatro décadas y nunca un presidente electo no ha repetido mandato en sus segundas generales. Algunos han corrido demasiado camuflando la piel de toro de azul verdoso, pues los números crudos, y estas elecciones son por provincias, no marcan la diferencia entre bloques de ciertas encuestas de parte y menos aún los datos de los recientes comicios del 28M. Hay partido: los bloques están bastante igualados, los pequeños pintan mucho en el Parlamento y el PP-Vox está cometiendo demasiados errores y su flecha deja de subir, pues la «conllevancia» de Ortega, hoy ninguneada y que critican a Yolanda Díaz, es la llave de la convivencia y ésta nos permite alcanzar la libre igualdad fraternal y la justicia social, lo que tanto odia la nueva-viejuna derecha ultra.