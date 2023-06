Fa uns dies es van constituir les Corts valencianes. Ja tenim al partit ultradretà presidint el que és el Poder Legislatiu valencià. Mazón els ha fet aquest regal i altres que encara desconeguem per a poder governar. Un pacte que el primer que s’endurà per davant són el drets de les dones negant les violències masclistes i, per tant, deixant sense fons tot el que signifique ajudar a les dones víctimes a eixir d’aquest infern. Tot molt democràtic com podem veure. I amb el beneplàcit del PP que governarà la Generalitat a costa dels drets de més de la meitat de la població.

La situació al País Valencià almenys de moment és la que és. Ja res més que resistir des de l’activisme feminista (que no és poc) podem fer. Però aquí ens quedarem, a la resistència activa. Que ningú tinga cap dubte.

Però els resultats de les eleccions generals del vint-i-tres de juliol no els coneguem i, per tant no ens podem permetre caure en un derrotisme anticipat.

Els vots encara no estan a les urnes i, per tant encara podem decidir quin camí volem recórrer: Si repetir el que ha passat al País Valencià o votar progressisme per tal de pal·liar els efectes que les polítiques autonòmiques puguen tindre sobre les nostres vides. Sobretot sobre les vides de les dones i les xiquetes.

No podem donar per bones les expectatives que s’estan generant per la majoria de mitjans de comunicació i per tertulians o “influencers” de la política que són totes interessades. Totes sense excepció. Tenim el dret i l'obligació de pensar quina societat volem construir basant-nos en l’experiència ja viscuda amb altres governs.

No podem perdre de vista que Mariano Rajoy i, per tant el PP, va perdre el govern a una moció de censura que naix com a conseqüència de les sentències de corrupció que senyalen directament al PP que ara aspira a tornar a recuperar el govern.

Tampoc podem oblidar que és el partit més corrupte de tota Europa i que si tornaren tots els diners furtats, els que van regalar als bancs inclosos, segurament el PIB seria bastant més elevat que el que tenim actualment.

És també convenient recordar que entre les prioritats del PP tampoc està el reforç i la millora dels serveis públics de qualitat com la sanitat o l’educació públiques que, recordem, són elements repartidors de riquesa i, per tant garantia d’una major justícia social. El seu model és el de les privatitzacions i el de deixar morir per mala qualitat aquests serveis per a justificar la seua privatització que només beneficia a qui té les butxaques plenes i no a la gent més vulnerable.

En les nostres mans està que hi haja un govern o un altre. I sobretot en les nostres mans està que el futur de tantes dones víctimes de les violències masclistes que no intrafamiliars, tinga més o menys esperança, perquè si ara ja han de recórrer un vertader calvari institucional i judicial per poder ser tractades i reconegudes com a víctimes, ni imaginar-me vull el que pot passar amb un govern que negue aquestes violències que cada dia patim les dones...

Però vull insistir en el fet que a les nostres mans està el futur que volem escriure, i el derrotisme anticipat no és el camí. Ho és l'activisme feminista i de classe per a recordar i treballar perquè el nostre futur no s'escriga amb lletres de vergonya.

L’esperança és l’últim que hem de perdre. Però sense perdre de vista que aquesta esperança ha d’anar acompanyada amb fets i denúncies per a no perdre el futur que encara està en les nostres mans. Perquè, senzillament, encara no hem votat.