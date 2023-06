Ahir tingué lloc, al Paranimf de la Universitat de Vic, un acte d’homenatge a l’il·lustre professor i erudit Ricard Torrents i Bertrana, que va morir el passat 4 de març; i que és autor d’alguns dels estudis que, en el seu moment, comportaren un autèntic revulsiu per a la consideració de la literatura catalana vuitcentista.

I, més concretament, de la figura cabdal de Jacint Verdaguer i Santaló (1845-1902), l’escriptor més important del segle XIX.

Nascut en 1937 a Folgueroles (Osona) –el bressol verdaguerià–, Torrents era un vertader humanista. Format al seminari de Vic, amplià estudis de teologia, filosofia i literatura a Roma, Tübingen (Alemanya) i Barcelona.

I durant els anys de la Transició esdevingué un dels impulsors de la denominada «Escola Universitària de Mestres» de Vic (1977); que, dues dècades després, desembocà en la Universitat de Vic, en la qual exercí com a docent i primer rector (1997-2002). En 1979 fundà i dirigí l’editorial Eumo (posteriorment desdoblada en Eumogràfic i Eumo Editorial); i en 1999 esdevingué membre de l’Institut d’Estudis Catalans.

Amb tot, el que més vull destacar és que Ricard Torrents fou un dels estudiosos que –juntament amb Joaquim Molas, Manuel Jorba, Segimon Serrallonga, Pere Farrés, Ramon Pinyol i d’altres– propiciaren el nou enfocament que, a la dècada dels huitanta, experimentaren els escriptors i les obres del segle XIX –una centúria que, a València, en l’actualitat continuen demonitzant els opinadors més arrogants i desinformats.

De fet, la revalorització de l’autor de Canigó no s’entén sense tres fites: la fundació de l’Anuari Verdaguer. Revista d’Estudis Literaris del segle XIX (1986), que tingué en Torrents un dels seus artífexs; el naixement de la Societat Verdaguer (1991) –en fou el primer president–, que organitza els col·loquis internacionals sobre el literat i n’edita l’obra completa; i la biografia titulada Verdaguer, un poeta per a un poble (1980; 1995, 2a ed.; 2002), que ell va redactar.

És per això i per més que ahir, a la universitat que ajudà a edificar, Ricard Torrents –«pensador i forjador d’institucions», tal com hi fou qualificat– rebé el calorós homenatge de nombrosos companys, deixebles i amics que glossaren i lloaren l’audàcia, la saviesa i l’elegància que el caracteritzaven.

I que, als meus ulls d’aprenent de filòleg, me’l representaven a mig camí entre un gentleman verdaguerià i un weltbürger de Folgueroles.