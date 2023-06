Potser cal ser valents altre cop.

I dir novament: amics meus, no és això...

Robert Michels va enunciar ara fa un segle la seua famosa Llei de ferro de l’oligarquia, per la qual tota organització política, independentment que siga més o menys democràtica, tendirà a ser controlada per una minoria oligàrquica. El nucli dirigent de Compromís, amb el pacte exprés amb Yolanda Díaz, sense que la militància s’hi pronuncie, ha confirmat la tesi del sociòleg alemany. El resultat: un paracaigudista madrileny encapçalarà la llista d’Alacant i els negociadors del pacte per part de Compromís, Àgueda Micó i Alberto Ibáñez, s’han reservat els llocs d’eixida per València. Això sí que és mirar el plat i les tallades!

Un altre exemple ha estat la tria dels diputats provincials a València. Si no està massa clar què hem avançat en huit anys per a tancar unes institucions caciquils i caduques, encara ho està menys, però, el mètode triat per escollir-ne els representants, quasi tan ancestral com la mateixa institució.

I ací comencen les irregularitats: l’elecció correspon al Consell General de Compromís. Com que no s’ha convocat ni ha aprovat cap reglament (sembla que en més de deu anys no hem tingut temps), els aparells han fet el que els ha convingut. En aquest sentit, la direcció de MÉS només ha permès la participació dels regidors de MÉS, amb exclusió de tots els altres que havien concorregut a les eleccions municipals dins de la coalició Compromís - Acord per Guanyar i que varen signar, davant de notari, el corresponent protocol electoral. És a dir, els dirigents de MÉS, fent bo el comte de Romanones, s’han tret de la mànega un reglament que contradiu de manera flagrant la LOREG. O siga: que altres facen les lleis, que els dirigents de MÉS faran els reglaments.

D’aquesta manera, la direcció de MÉS -unilateralment- ha triat 2 diputats provincials, amb els cognoms assignats, i, al costat, han deixat en blanc l’espai per al tercer. Finalment, aquesta professió de fe s’ha completat amb un nom d’Iniciativa (a propòsit, regidor de govern a Sant Antoni de Benaixeve dins d’un pacte que també inclou Vox). Fet i fet, els regidors de MÉS només han pogut votar un candidat -no dos, com diu la LOREG- i, com que, a més, s’hi aplicava la norma de la paritat abans del resultat, en presentar-se només un home, aquest últim, amb un únic vot, tenia el camí expedit per a ser elegit diputat provincial, regla que, en veure el resultat final, era absolutament premeditada i contrària al mateix esperit de la igualtat. Els diputats provincials seran dos homes i una dona. Tot molt democràtic.

L’any 2019, els regidors del Bloc podien elegir dos candidats/es, sense que llavors s’hi aplicara cap norma de paritat, ja que finalment s’elegiren dues dones. Les regles van variant per tal de garantir el resultat. Al partit judicial de Dénia, per exemple, la votació d’enguany ha inclòs tots els regidors de la candidatura electoral de Compromís -no només els de MÉS- i, tot i que hi havia una dona candidata, finalment el triat ha sigut un home. Com els altres quatre diputats anteriors.

És a dir, igual que fa quatre anys a València -però no a Dénia-, s’ha deixat fora més de la meitat del cens, que, en cas que hi haguera pogut votar, segurament hauria produït un resultat diferent. Curiosament, les dades de qui pot elegir i ser elegit no es poden trobar al web de la coalició. Casualitat? No ho sembla.

A més, els regidors de Manises o Beniparrell, per exemple, que han aconseguit un grandíssim resultat, no han pogut participar en la votació. Ja còmic, però, és que el cap de llista de la candidatura que més vots aporta -quasi la meitat-, o siga, Joan Ribó, no hi ha pogut participar tampoc. Els aspirants de la ciutat de València, com ara Fuset, Grezzi o Glòria Tello, si li han demanat explicacions, deuen haver-ne rebut una explicació de l’estil de les que solia donar Franco: «ustedes no hagan caso: hagan como yo y no se metan en política».

És motiu de reflexió que persones que tenen una gran tasca a fer als municipis, governant o fent oposició, no s’hagen alçat a dir que el procés és opac i antidemocràtic. Públicament, no n’ha dit res ningú. Tenen por? La por és una emoció complicada, que ens paralitza i ens trau el pitjor, com deia fa pocs dies, molt encertadament, Mònica Oltra.

En definitiva, una de les primeres autocrítiques que hem de fer a Compromís passa per ací mateix, per la democratització interna, perquè no pot eixir debades presumir de democràcia oberta, transparent i participativa de portes enfora i tancar-se oligàrquicament amb pany i forrellat de ferro de portes endins. El grapat de dirigents que coopten el moviment de Compromís han demostrat una il·limitada dosi d’ambició. Amb l’inestimable concurs d’uns sèniors més ocupats a passar a una jubilació daurada, tot plegat, deixa un llegat poc llustrós.

Perquè l’oligarquia no actue impunement, la democràcia interna ha de ser radical, perquè els contrapesos i els contrapoders facen sòlida una força política que aspirava a canviar el nostre país. Hi ha prou substància grisa per a revertir aquest procés, però cal perdre la por. Esperem que aquella organització transformadora i demòcrata vença les tensions oligàrquiques.