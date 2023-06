La distracción mundialista

Desde siempre me ha causado bastante perplejidad que, en las notas biográficas de Mestalla, se trate con categoría de hito el número de finales de Copa disputadas, los Juegos Olímpicos o los partidos del Mundial 82. Eventos sucedáneos que quedan lejos, en mis archivos emocionales, de cualquier noche europea del Valencia o hasta de un duelo entre Lubo Penev y Ricardo Rocha cayendo a banda y dándose más codazos que en un asalto de Street Fighter II. Viene bien recordarlo porque en aquellos días de confeti y rosas posteriores al doblete, desde las infladas élites se anunciaba, con trompetería y sobreactuación, el éxito insuperable de que el Nou Mestalla albergaría en 2009 la final de Liga de Campeones. Voy a tope con las bondades del millonario impacto potencial que tendría en la ciudad acoger (y ofrenar) a las decenas de miles de aficionados del Real Madrid y el Bayern. Pero, insisto, con los años ninguna fiesta entre extraños superaría en mi ranking personal al tanto desesperado de Piccini contra el Huesca.

En ese mismo cajón dejo la posible sede mundialista de 2030, ya establecida como uno de los argumentos para desbloquear, como sea, el convenio para reanudar las obras del Nou Mestalla, con Meriton Holdings pilotando los privilegios urbanísticos de dicho acuerdo. Me sirven muchas más razones. El respeto escrupuloso a la legalidad y los compromisos firmados, los derechos de los vecinos de Benicalap, que una ballena de hormigón deje de estar varada en el nuevo corazón financiero de València, o garantizar un estadio de primer nivel que permita al Valencia CF la generación creíble de una prosperidad por la que valga la pena abandonar la descomunal tradición heredada de un siglo. Pero no un duelo exótico de primera fase o hasta un Bélgica-Argentina de cuartos. No son pocos los mundiales recientes que han levantado estadios, desde Sudáfrica a Catar y Rusia, para la gloria efímera de un instante mundialista. En València sólo sería una distracción estival entre nuestros trascendentes asuntos de invierno.

Y otro recordatorio de trasfondo. Peter Lim no fue la causa de ningún mal del Valencia. Sino la consecuencia fatal de una enfermedad, la euforia constructora y el intervencionismo político, que desembarcaron de Goteborg y Mónaco sin que hubiera ningún clamor de la masa social de Mestalla para dirigirse hacia ese viento huracanado. Entonces, desde un contexto delirante, fuimos muy ingenuos. Esta tesitura nos pilla veinte años más viejos y tremendamente resabiados y agotados tras ingerir el veneno lento de Meriton. Los delirios de grandeza esta vez no cuelan. Al Partido Popular, patrocinador entonces de aquella travesía eterna por el laberinto, le asiste la oportunidad histórica de resolver el entuerto y sin desgaste, tras haber contemplado de perfil los años de tenso pulso con Lim. La ocasión es perfecta, pero las señales («no podemos dejar escapar el tren del Mundial») remiten a aquella gran resaca que todavía nos sacude.