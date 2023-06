Sembla que venen dies per a poc optimisme polític. El problema no és l’alternança de partits, ja que és ben legítima. La preocupació ve per les declaracions de futurs governants contra el respecte de les identitats. Tanmateix, és estèril pensar en llargues nits. Cal caminar amb la idea clara que sempre pot eixir el sol. Per això, en estes hores, una locució ben útil és «a trenc d’alba», perquè encoratja l’esperança i l’eixida de llum. M’encisa l’estètica de l’expressió i el seu significat. S’empra per a dir que una acció succeïx durant el pas de la nit al dia, quan comença a clarejar. Un bon sinònim n’és «en rompre el dia».

La manifestació de passat dissabte de l’Orgull celebrada a la ciutat de València m’ha alegrat. Trobe que estem «a trenc d’alba» d’un nou temps en el qual ni les lleis ni els polítics de signe extrem podran deturar avanços. No existixen armaris tan grans per a amagar l’existència de la diversitat sexual ni el respecte al gènere de qualsevol classe. També veig que la lluita per la igualtat del moviment transsexual es troba «a trenc d’alba». Continua patint la incomprensió de sectors ben diferents, però la seua llum és imparable. Ningú ha d’impedir que cap persona adopte la forma que desitge per a viure. Esta setmana tenim un nou president de les Corts. Sí, ho he dit bé. Es tracta d’una dona que preferix que el seu càrrec siga nomenat en masculí. Sabem que la forma no fa el contingut, però sí n’és una part. Així que, cal continuar treballant per un llenguatge inclusiu i eficaç que acabe amb eixes actituds. Estem «a trenc d’alba». Ja no podran apagar-se les expressions igualitàries. H ha persones de la nostra terra que, malgrat la seua vàlua demostrada, ens continuen deixant. Necessiten buscar altres terres per a ser valorades professionalment. Hui em referisc a Carolina Ferre. Novament es veu obligada a anar-se’n. Estic convençut que es troba «a trenc d’alba» i que per a ella eixirà novament el sol. Malauradament, la perdem entre els mitjans públics valencians. Espere que siga un fins ara. En definitiva, tenim l’oportunitat que «a trenc d’alba» la nostra vida siga diferent. Emprem eixa fórmula per a superar foscors i trobar-nos millor. Uns pocs rajos de llum compartida poden multiplicar-se i acabar amb la foscor de les cavernes.