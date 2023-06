El carrer Cirilo Amorós del Cap i Casal conserva molts immobles significatius, es tracta d’ una zona de la ciutat construïda durant els darrers anys del segle XIX i principis del XX, així, l’edifici del numero 14 fou construït al 1883, la façana bastant modesta, l’entrada i l’escala son elegants de marbre de Carrara, les tres plantes van ser fetes com vivendes, finalment, a la planta baixa existia un petit jardí i cotxera. Resulta que durant uns anys juntament amb altres companys vaig ser llogater del immoble, en tant que despatx laboralista, per això puc parlar un poc d’unes històries que hi tingueren lloc a eixe edifici, tot i pensant amb aquest present de retrocés .

Al pis de dalt va viure durant molts anys l’escriptora Beatriu Civera, al contraure matrimoni amb Josep Guillamón al 1943, la vivenda estava al tercer pis, porta 5. Beatriu durant la guerra treballà en un periòdic, abans havia cosit, amb la victòria feixista tornà a guanyar-se la vida de igual forma, ella era una persona amant de cultura, independent, feminista, valencianista, i ens ha deixat algunes novelles. El seu pis va estar un lloc d’encontres entre afins i amistats, fins i tot, es feren algunes lectures teatrals, com esmenta el seu nebot Frederic Martí Guillamón, al seu llibre La ciutat trista, dons podem dir que, com en altres casos, va estar un espai de la difícil resistència del exili interior durant els difícils anys de la post guerra.

Com he dit, el nostre despatx funcionà durant prop de quinze ans a la porta 4, al segon pis, la nostra tasca professional d’assistència i defensa jurídica comportava altres usos: espai de reunions de treballadors, de coordinadores diverses, de comitès unitaris, d’associacions, i un llarg etcètera; cal tindre present com durant tota aquesta llarga nit que significa el franquisme, les reunions estaven prohibides i sols es podien fer amb l’autorització de Govern civil, per això, poder reunir-se sense la presencia del delegat governamental era vital per l’activitat opositora. Els despatxos van donar cobertura i van ser útils.

Poc abans de la mort de Franco, després del Congres de Suresnes, pel 1974, el PSOE va fer acte de presència a la vida pública valenciana, fins aleshores no hi havia estat present a les lluites que tenien llocs al país, aleshores, al segon pis del edifici vingueren nous inquilins, ens van dir que es tractava d’una associació de pensionistes, la realitat, però, com comprovarem aviat, era que va estar el primer local de la UGT i el PSOE a la ciutat. Llavors durant els primers anys de la transició aquest local fou l’espai d’encontre entre els vells socialistes i els nous militants que aviat serien el relleu.

Estem doncs en un tema de memòria, un element, la memòria, part de la nostra modesta història, la qual ha estat en part oblidada, puix a la vista estan els resultats electorals sembla així. Els fets ens han fet retrocedir a altres moments, certament, no amb les mateixes circumstàncies, la situació creada, però, ens porta a recuperar en termes de present la necessitat de resistir, puix, el bloc de la dreta més recalcitrant ja esta anunciant derogacions, controls, exaltació de la pàtria, i els valors tradicionals.