Hace unos días un subdirector de periódico, no muy lejano a estas mismas páginas donde se publica este artículo, dedicaba unas líneas a hablar del movimiento vecinal. No sabemos muy bien si el desconocimiento o, quizá, algún cierto interés más o menos oculto, pueden llevar a alguien a hablar de forma tan errática de un movimiento como el vecinal que constituye un elemento tan decisivo para las garantías democráticas.

Es cierto que nadie es perfecto, y no tenemos ninguna duda de que la ciudad es de las vecinas y vecinos que la habitan. Pero por eso también es indubitable que el diseño de la ciudad y su idiosincrasia es consecuencia de las personas que la viven y la hacen vivir, porque las ciudades se asemejan a seres vivos en continuo desarrollo. Los políticos son un instrumento para modelar la ciudad que queremos, a veces se nos olvida que las sociedades avanzan a pesar de ellos.

En 1968 se legalizó la primera asociación vecinal en España. Dos años más tarde, en 1970, se pusieron en marcha una veintena de asociaciones vecinales. Había mucho que reivindicar, no hace falta que lo recordemos pero no hay que olvidarlo.

Los ayuntamientos franquistas no lo pusieron fácil. Y los medios de comunicación de la época, principalmente prensa escrita, solo publicaban loas a la Administración. Cuando una reivindicación te podía llevar a dormir en el calabozo o a recibir algún recuerdo de las fuerzas del orden, el movimiento vecinal era la forma de mostrar la dignidad de vecinas y vecinos que luchaban por mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Fueron escuelas de democracia, lugares donde se escuchaba y atendía toda clase de ideas y propuestas. Y a pesar del tiempo transcurrido, las asociaciones vecinales siguen teniendo actualmente esa filosofía.

En estos 55 años de existencia ha habido mucho trabajo, muchas iniciativas, mucha solidaridad y mucha conciudadanía, palabra de uso infrecuente que refleja la afinidad, relación y vínculo que existe entre las personas de una misma población. Quizá no seamos perfectos, pero de lo que no hay duda es de que somos vecinas y vecinos que de forma altruista dedicamos nuestro tiempo y capacidades a mejorar la calidad de vida de la población en general, con el orgullo y la dignidad de no depender de los representes políticos de turno o del aplauso de los medios de comunicación que tengan que estar cerca siempre de su línea editorial.

Estos días precisamente, el movimiento vecinal de la ciudad de València está celebrando su Semana Ciudadana, que este año cumple su 31ª edición. Es una semana llena de actividad, movilización, debate… Con actividades abiertas a toda la ciudadanía en las que se están abordando cuestiones tan importantes como el urbanismo, la vivienda o la cuestión del Puerto de València, a través de dos mesas redondas. Donde se ha ocupado una plaza como la de la Reina para acercar al conjunto de la ciudadanía la actividad de las asociaciones vecinales a través de una exposición de mesas informativas. O donde se reconoce de nuevo a personas y entidades que han destacado por su trabajo en favor de la construcción de una ciudad y unos barrios más habitables para el conjunto de los vecinos y vecinas.

Como dice nuestro lema de este año, «La Valencia de mañana la diseñamos hoy», y es una realidad que gracias a todos y todas nosotras y a las anteriores compañeras y compañeros que han estado trabajando y reivindicando por y para la ciudad, se han conseguido grandes conquistas y otras aún no conseguidas que seguiremos exigiendo y reivindicando.

Todavía faltan muchas cosas por hacer y no vamos a vivir de recuerdos del pasado. Pasado que, por otra parte, debemos recordar y estar orgullosos y orgullosas por supuesto de él. Pero no nos quedamos ahí. Seguimos luchando y seguimos consiguiendo logros importantes. Sumamos más de 80 asociaciones en prácticamente todos los rincones de la ciudad. Con centenares de personas organizadas que trabajan dando su tiempo y esfuerzo por el interés colectivo. Con nuevas asociaciones que han seguido naciendo en los últimos meses y que se han integrado también en la Federación vecinal. Con cada vez más gente joven que se está incorporando a las asociaciones de su barrio… El movimiento vecinal está acostumbrado a luchar y crecer en todas las situaciones y así va a seguir siendo, con esa esencia reivindicativa y propositiva que nunca podrá ser vilipendiada, mirando siempre al futuro y como garantía inequívoca de calidad democrática para nuestra sociedad.