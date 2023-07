Con estupor escucho las declaraciones de la Sra. Guardiola. En realidad, sin ser consciente de ello, nos ha ofrecido una de esas frases que merecerían formar parte de los libros de teoría política. Es casi una de aquellas paradojas en las que se complacían los antiguos sofistas. Una de ellas decía, por ejemplo, que «Fidias el rodio afirma que todos los rodios son mentirosos». Si la frase viene de un rodio debería ser mentira, pero si es mentira entonces cumple con la verdad de que todos los rodios son mentirosos. Por tanto, Fidias sería a la vez veraz y mentiroso. Un rodio raro. En este tipo de paradojas se entretuvieron los bromistas de la Ínsula Barataria cuando quisieron probar a su nuevo gobernador, don Sancho Panza.

La Sra. Guardiola nos ha trasladado a esos mismos escenarios, pero ha demostrado menos sentido común que nuestro Sancho a la hora de salir del callejón de sus anteriores declaraciones. Su forma de salir del paso fue afirmar que su palabra vale menos que el futuro de los extremeños. De este modo pretende ser sincera sobre su capacidad de ser insincera. Sin embargo, no quiere extraer las consecuencias con la misma sinceridad. Se ha mostrado incapaz de comprender que, una vez que ha reconocido que su palabra vale poco, debería ser lo suficientemente consecuente como para no dirigírnosla una vez más. En efecto, ¿qué podremos creer de todo lo que diga? ¿No comprende la señora Guardiola que, si su palabra vale poco, entonces tiene poco valor lo que diga con posterioridad?

Feijóo lo ha recordado, pero sin extraer las consecuencias. Sin embargo, una palabra sin consecuencias vale tanto como una palabra insincera. Si la palabra de un político vale poco, entonces no hay nada que pueda generar confianza. Y si esta no existe, entonces no hay vínculo de representación. Reconocer que la palabra propia vale poco solo tiene una consecuencia lógica: callar y marcharse. Si la palabra no vale, se deja de tener el derecho de dirigirse al público. Estas declaraciones solo se pueden realizar por parte de alguien que desconoce la sustancia misma de la vida política. Que las diga un político lo inhabilita, porque implica confesar que se desconoce la esencia de su profesión. Es como una maldición grabada en la frente, una sentencia que nos grita: te autorizo a que no creas nada de lo que yo diga después.

Que alguien profesional se autoanule de esta manera, nos obliga a preguntarnos: ¿cuál cree esta señora que es el fundamento de la política? Es como si un médico nos dijera: el futuro de tu salud es mucho más importante que mi saber; o un ingeniero afirmara que el futuro de un puente es mucho más importante que sus cálculos. Como si la salud tuviera futuro con su ignorancia médica, o un puente lo tuviera con los errores de cálculo del ingeniero. Puede que los extremeños tengan un futuro siendo dirigidos por un político sin palabra. Pero no podrán saber por su boca cuál.

Este error ingenuo nos deja inquietos. Por lo general, descubrir que alguien es inconsistente era cosa que se nos dejaba para ir descubriéndolo por la experiencia. Se trataba de mantener por un tiempo las ilusiones y poco a poco interiorizar las decepciones. La Sra. Guardiola nos ahorra la experiencia. Nos quita la ilusión desde el principio. Nos roba el tiempo de la ingenuidad. No me creáis desde el principio, parece decirnos. Mi palabra no vale. No le deis vueltas. A partir de ahora debéis relacionaros conmigo desde el cinismo.

Lo más triste es que esa confesión es fruto de la ignorancia acerca de la lógica política democrática. Pero como tal, es un síntoma de una forma de hacer política desdichada y grotesca. Alguien debió un día ordenar que Guardiola contrarrestara la facilidad con la que en Valencia se habían pactado las cosas, y ella salió invocando poderosos principios políticos, demostrando que el PP los tiene. Alguien debió dar la orden contraria y ahora sabemos las consecuencias. Se nos pide que consideremos de poco valor precisamente la inicial confesión de aquellos principios. No fue algo secundario o circunstancial. Fueron cosas esenciales. No sabemos cuáles confesaría ahora nuestra candidata. Y no sabemos qué valor tendrían.

Así que estamos en el limbo. Refutándose a sí misma, la Sra. Guardiola nos deja en el vacío. Lo más triste es que, a pesar de los esfuerzos de Borja Sémper, ahí es donde nos deja la campaña del PP. Toda su aspiración es derogar el Sanchismo. Pero lamentablemente eso no nos dice qué vendrá a sustituirlo. Hay una afinidad electiva entre el vacío de posición en la que se ha colocado la Sra. Guardiola y la aspiración derogatoria del PP. Ni uno ni otra nos dicen lo que debamos o podamos creer acerca de su proyecto alternativo.

Si nos atenemos a los hechos, todo lo que sabemos es que en Baleares dejarán a Vox la lengua y en Valencia, además, el orden público, la agricultura, la justicia y la cultura; en Extremadura el mundo rural, que en aquellas anchas y hermosas tierras no es moco de pavo, sino la explotación del inmenso territorio que otrora fuera el paraíso de la nobleza terrateniente, descrita con precisión por Miguel Delibes en Los santos inocentes. Si alguien no es capaz de ver aquí una decisión estratégica articulada, móvil, flexible pero firme, de división de trabajo e intereses, entonces camina perdido en la densa niebla.