Adopta un ibicenco

Como soy una amiga estupenda acabo de volver de Ibiza, no para ir a la playa, no para hacerme selfis frente a es Vedrà o en algún beach club donde he pedido —con suerte— el cóctel más barato de la carta, sino para ayudar a una amiga en una mudanza. Sí. Con este calor. Ya se lo he adelantado: estupenda. Mientras me recupero de moratones, arañazos, uñas rotas y picaduras de mosquito, una mudanza en Ibiza y en verano, dan para alguna reflexión.

Ya si eso otro día me centro en el fantástico descubrimiento de los market places o mercadillos virtuales donde rulan y se regatean los más increíbles productos y donde por lo menos la mitad de los contactos es una estafa. Con el disgusto que tenía porque era la única de mis conocidos que no había recibido un sms de «hola, mamá/papá, soy yo, tu hijo, este es mi nuevo móvil, necesito que me envíes 400 dólares/euros y luego te los devuelvo», lo que he disfrutado con estos compradores con unos orondos glúteos en bikini en su foto de perfil súper interesados en un somier de 90x200 pidiéndome mi número de cuenta para que me contacte una empresa de transportes que vendrá a buscarlo y enviarlo a La Habana —literal—. Pero, mi mayor depresión… digo… ¡reflexión! Llegó cuando acompañé a mi amiga a 20 kilómetros de su casa —ya sé que para los de ciudad 20 kilómetros no son nada, pero en las islas nos convalidan el camino de Santiago— donde estaba el único trastero que había encontrado para resguardar las pertenencias hasta que encuentre un nuevo hogar. Después de un gallinero donde las ratas se podían comer las cajas de libros y edredones, este habitáculo en un sótano que solo pecaba de humedad —muuucha humedad— y que le costará de alquiler lo que pagaría por Filmin hasta que un bebé se haga mayor de edad —o si entra Vox en el próximo equipo de gobierno, hasta que vaya a la mili—.

Sin embargo, al verlo en el quinto pinto y en las catatumbas, pero en una urbanización con piscina no pude evitar exclamar: «Qué raro que lo alquilen para cajas en vez de meterle un colchón y un microondas y venderlo en Airbnb como una experiencia única». Quien piense que exagero que haga una búsqueda por internet y goce viendo las «experiencias únicas» de «conocer la Ibiza más auténtica» viviendo en una caseta en el patio trasero, una furgoneta, un balcón o un cuarto de baño «habilitado como vivienda». Eufemismos como tantos otros de especular, estafar y tensionar aquello del derecho a una vivienda digna hasta ir expulsando sin pausa y con mucha prisa a los propios ibicencos.

En la ruta de selfis el visitante puede apreciar entre beach clubs personas viviendo en lugares tan insólitos como inhumanos. Y no, no son turistas ávidos de encontrarse a sí mismos en la naturaleza, sino trabajadores que no pueden permitirse con su sueldo ni una mísera habitación. Y aunque me consta que esta emergencia social no es patrimonio exclusivo de Ibiza, la isla y su declive bien sirven como observatorio de todo lo que se hizo —y se sigue consintiendo— mal.

¡Si hasta hace nada no había nada más top que tener un amigo ibicenco! Lo mismito que los actuales cavernarios presumen que ellos machismos, homofobias o racismos qué de qué si es su mujer la que manda en casa, si tienen un amigo gay y hasta conocen a uno que es de Kenia o Etiopía o algo así —en fin, que es negro—, los más espabilados de lo que presumían era de tener un amigo en la costa. Que no había ibicenco que en cuanto iba amainando el frío no recibiera llamaditas de «¡Eh, cuánto tiempo! ¡Tenemos que vernos! ¿Qué tal si me hago una escapadita?».

Como en aquella campaña de Aquarius de personas que no tienen pueblo pudieran ser adoptadas por un pueblito bueno, los ibicencos estupendos de antaño adoptábamos en los meses de playa a un cordobés o a un extremeño. Que yo misma de discoteca con mis amigas en cuanto veía que el interés de los maromos se focalizaba en cualquier otra menos en mí me veía en la obligación de tirar de la treta de preguntarle: «¿Eres de aquí?» solo para poder meter la cuña publicitaria de «Pues yo soy ibicenca». ¿Qué será ahora de mí? De todos los ibicencos expulsados de nuestra propia tierra, inquilinos como mucho de un estante donde depositar nuestros libros y esperanzas en que, algún día, las cosas cambiarán y tendremos una pared donde ponerlos. De que algún día, tendremos dónde estirar un felpudo y un somier y llamarlo, como ET, ‘mi casa’.

Mientras tanto, en las salidas de discotecas, cuando algún guapo eclipsado por mis pasos de baile me pregunte de dónde soy, no me quedará más remedio que hacerle gestos de que la música está muy alta, que no le escucho. Eso o, ya se sabe… Decirle que ser, soy de Ibiza, que anda que no conozco gente de allí, pero ¿que vivan? No, de esos apenas quedan. Nos extinguimos. La última en caer me ha tocado muy de cerca, era mi amiga. Y si el maromo no ha salido corriendo todavía en este punto, preguntadle si tiene interés en adoptar a una ibicenca. Sé hacer flaó.