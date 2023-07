Estamos, ¿no?

Hace unos días recordé los montes de Cantabria. Me enviaba Tino unas fotos de verano. Una playa de aguas azules, como suelen ser las aguas de una playa si no ha llegado hasta sus profundidades la mierda que le entregamos como un castigo radicalmente inmerecido. Miraba esas imágenes y al mismo tiempo me iba a las montañas de su tierra, allá en lo alto de este país cada vez más al pie no sé si igualmente inmerecido de la infamia. Desde hace seis o siete años regresar a Cantabria es como vivir en tierra propia, recibida felizmente de una herencia común, no sé si herida como lo son todas las tierras que amamos porque entre el amor y lo que nos duele hay algo que nos hace humanos, que nos dibuja con exactitud para que no se nos pudra la memoria, que nos ofrece lo mejor de la vida porque a veces lo mejor de la vida consiste en que no hagamos carnaza de las veces en que lamentablemente nos equivocamos.

La otra noche llegaba una música muy fuerte desde el río. Vivas donde vivas, todo es Benidorm en los veranos. Me refugié en el cuarto interior, la isla vacía, el sitio donde te escondes cuando la madrugada se llena de carros de combate. En el móvil estaban las fotos de la playa y en el viejo reproductor de cedés que sobrevivió a la extinción de los dinosaurios me puse a ver Los días del pasado. Una vez más. Igual ando por el millón de veces que he visto esa película inmensa de Mario Camus, con Marisol y Antonio Gades de protagonistas principales. Creo que se estrenó en 1977, cuando los sueños aún nos acorazaban contra el reciente daño de los tiempos oscuros. Tantos años después, si es que alguna vez llegó a irse, ese daño regresa desde el eco feo y cuartelario de sus trompetas y tambores. Una historia de amor. Una mujer joven que sube desde Málaga para ocupar una plaza de maestra en un pequeño pueblo del norte. En realidad busca a Antonio, su novio, un guerrillero que anda con su grupo por los montes de Cantabria. El maquis. La resistencia armada contra la dictadura. Nunca una película me ha conmovido tanto. Y me sigue conmoviendo. Empieza con una locomotora de aquellos tiempos, la tristeza en los rostros de un pasaje que no mira a ninguna parte. El miedo vacía la mirada, la ahueca en una blancura de hielo enmohecido. La carta de amor en la voz de Antonio: «¿Cuántas guerras más tengo que hacer para que podamos vivir con dignidad?». Hicieron la guerra de España defendiendo la República, la de Francia contra los nazis, y otra vez volvieron a España para luchar contra la dictadura de Franco, una dictadura cuyos defensores ocupan ahora cargos importantes en las instituciones de la democracia. Releo los versos tan olvidados de Blanca Andreu: «me fui bebiendo vino de exilio en la boca de / piedra». Así el destino amargo de la derrota. El vino que se estanca en la garganta hecha grieta libertaria a través del grito. Hace tres años Tino, Mariano y Agustín, mis camaradas cántabros del grupo Desmemoriados, me llevaron a recorrer las calles empedradas de Bárcena Mayor. Allí, bajo solanas abalconadas ahora reconstruidas, era como cruzar el puente sobre el río Argoza y buscar los invernales por donde se desenvolvía la guerrilla en una película que nunca se me fue de la cabeza. No recuerdo si ese día inolvidable alcanzamos esos invernales. A lo mejor pertenecían a otro pueblo del Valle de Cabuérniga. Es la magia del cine, que junta sitios diferentes para que parezcan uno solo. Lo que se mantenía casi igual era el Mesón del Río Argoza. Allí comimos los cuatro, como si en el espejo del pasado se estuvieran reflejando con nosotros Marisol y Manuel Alexandre en una de las escenas de la película. No sé a qué hora se calmó la orilla del río en la noche de fiesta. Algún día he de regresar con los amigos a Bárcena Mayor, a ver si esta vez alguien nos abre la escuela donde Juana enseñaba historia de manera distinta a como se contaba en las escuelas de entonces, una historia que ahora quieren volver a contar, como si el tiempo fuera una broma macabra, en las escuelas de la democracia. Cada vez que vuelvo a Los días del pasado es como si a pesar de la tristeza que respira en cada fotograma me metiera en vena un chute de esperanza. También fue así la otra noche. Y repetí varias veces el que para mí es el mejor instante de la película. Se siente el cansancio después de tantos años de lucha. Las dudas sobre el papel que debía jugar la guerrilla en aquellos momentos. Y el jefe del grupo, ante el desánimo, se dirige a uno de los guerrilleros que está haciendo guardia un poco más lejos. «¡¿Qué hacemos aquí?!», le pregunta. Y la respuesta: «¡Estamos, ¿no?!». Pues eso. Estamos. A pesar del cansancio de los años. Y sabiendo, precisamente porque estamos acostumbrados al trajín de lo difícil, lo que escribía el poeta Ángel González: «Habrá palabras nuevas para la nueva historia / y es preciso encontrarlas antes de que sea tarde». ¡Estamos, ¿no?! Pues eso.