Vides de pintors

La tradició d’escriure vides d’artistes plàstics es remunta al renaixement, si més no. I a Itàlia. A casa nostra, vàrem haver d’esperar algun segle més, però ja del XVIII comptem amb una obra de Maians i tot. O la de Marc Antoni d’Orellana. Però no volia parlar, ara, d’aquelles obres antigues, sinó d’una més moderna: la del Baró d’Alcalalí, que porta per títol Diccionario biográfico de artistas valencianos, premiada als Jocs Florals del 1894 i publicada a València, tres anys després. I que, malgrat els anys que han passat, continua aportant dades d’interés, especialment en els casos referits a pintor i escultors que no han deixat una obra extensa i que no han gaudit d’una posteritat generosa i que, més bé, han passat a formar part d’un dens magma d’oblits, bé per la desaparició de gran part de la seua obra, bé perquè, amb el pas del temps, els seus criteris artístics ja no agraden. No m’atreviria a dir que aquells criteris «han estat superats», a la vista de molta de la producció actual que ompli galeries i museus, perquè, amb sinceritat, no ho crec en la major part dels casos.

Però anem al cas que m’ocupa. Les vides dels pintors sempre han despertat una certa curiositat. No sabria dir ben bé per què. Gaudien d’una fama i d’un reconeixement molt desigual -n’hi havia dels famosos i dels desconeguts. Segurament portaven una existència més o menys normal -encara que no m’agrada usar aquesta paraula- i podríem comptar entre les seues files des d’assassins reconeguts a beats dedicats a la vida contemplativa. En fi: que n’hi havia de tot. Ara bé: per algun motiu, els erudits, els homes de lletres, sempre s’han interessat per deixar-nos dades sobre els homes de pinzell. I han arribat a escriure tractats com el que comente. Per fortuna. El Baró d’Alcalalí, per exemple, conta anècdotes i reprodueix documents -dels autors més antics, especialment-, però també ens salva de la desaparició noms i dades de persones que varen desenvolupar l’art de la pintura o de l’escultura en major o menor grau. Per exemple, de Casilda Bisbal, que va estar nomenada acadèmica supernumerària de la de Sant Carles, el 1789, sense que ell sàpia per què, atés que no coneix cap obra seua. O Manuel Bonell i Massana, «artista y jurisconsulto» que va nàixer el 1838, a València, i que va guanyar premis en concursos de pintura, tot i que sembla que després deixà de dedicar-se a l’art: «Varios amigos conservan apreciables pinturas de este aficionado, que jamás se quiso lucrar con sus cuadros».