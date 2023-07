Algú podrà pensar que és una dubte retòric preguntar-se per què les dretes, en general, li tenen tanta «malvolença» al valencià. Retòrica perquè la contestació pot ser clara, no volen el valencià perquè no els agrada.

Però, quin mal els ha fet el valencià? Per què volen menysprear-lo, extirpar-lo i anul·lar-lo del faç de la terra? És una llengua minoritària, molt minoritària, i en clar retrocés (cada vegada s’usa menys el valencià, segons l’enquesta de coneixement i ús social del valencià, elaborada en 2021 per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports). Una llengua que no posa en perill el supremacisme del castellà (i de l’anglès). Per tant, on està el quid de la qüestió? Pot tenir aquest odi al valencià unes raons més profundes que el simple gust?

Se podria pensar en una raó atàvica. Les dretes són persones als que els agrada la uniformitat, no la diversitat. Individus/es que es troben a disgust amb la complexitat, els agrada el simplisme. En definitiva, no entenen (?) que la humanitat no és uniforme en cap dels seus aspectes i circumstàncies («jo soc jo i les meues circumstàncies» deia Ortega y Gasset) més primàries i secundàries. Però és que la complexitat i la diversitat són innates a la naturalesa i a la humanitat.

Igualment, podríem argumentar que no volen el valencià per simple raó de conquesta. Són descendents dels borbònics que en la guerra de Successió (1701-1714) guanyaren i imposaren per dret de conquesta, així figura en els documents de l’època, el seu ordenament i institucions jurídiques així com la seua llengua, el castellà (llengua de Castella), prohibint l’ús del valencià!

Podríem, també, pensar que són persones abraçades a la ideologia unificadora franquista «de una, grande y libre». Espanya és una i única en tots els sentits del terme. Un estat, una nació, una llengua (i, fins i tot, una religió). Malgrat que en el bloc constitucional s’empare l’existència d’altres llengües territorials com a llengües cooficials, no va més enllà de ser una declaració propositiva sense més suport que la voluntat que els poders públics autonòmics i municipals puguen disposar. I en aquest cas al País Valencià, amb molt rares excepcions, han pintat bastos (i el que ha de vindre).

Finalment, resulta molt hipòcrita i falsari apel·lar a la llibertat (d’elecció) per no dir clarament que no els agrada o no son partidaris de l’ús del valencià (per cert, aquests senyorets i senyoretes són molt d’aquella frase tan popular «jo no parlo el valencià, però lo entiendo». A lo que Ovidi contestava «Ostres, igual que el meu gos»)

Per últim, serem els valencians el poble del món que més menysprea la seua llengua?