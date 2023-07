No feia ni vint-i-quatre hores del recompte de vots quan ja es reunien els capitostos del PP i del partit amb nom de diccionari. Mazón presidia el trio de representants “populars” assegut davant els seus interlocutors del neo feixisme encapçalats per Carlos Flores, conegut ultra valencià, antic militant de Fuerza Nueva, aquell partit feixista presidit per Blas Piñar, a tot aquest trist currículum Flores afegeix una “medalla”, que al seu partit pot ser tot un mèrit, haver estat condemnat per maltractaments a la seva exdona, al seu costat un altre nom conegut a la política valenciana, Ignacio Gil Lázaro, que de la mà de VOX torna a coincidir amb els seus antics commilitons del partit “popular” del què va eixir a la recerca de poder seguir vivint d'un sou públic. D'aquella reunió van eixir amb un comunicat de cinc punts, la redacció dels quals hauria merescut un suspens per qualsevol jove estudiant d'ESO. La cultura i el coneixement no són els punts forts de la dreta extrema i l'extrema dreta

El País Valencià té la desgràcia de comptar amb una dreta que, més d'una vegada, presumeix de la seva incultura, i aquesta característica els fa menysprear les institucions culturals, potser per això han col·locat al capdavant de la Conselleria de Cultura un antic torero, Vicente Barrera, advocat i empresari, dos qualificatius que, precisament per aquestes contrades, no solen ser sinònims de ser amant de la cultura. Aviat veurem desaparèixer, ja ho han anunciat al seu programa de govern, les ajudes que fins ara tenia el valencià, la nostra manera de parlar català, i aparèixeran les ajudes als decadents espectacles taurins, com els bous al carrer que el flamant conseller-torero volia dur als estrets carrerons de Ciutat Vella a la capital del País. Els nens valencians ja no aprendran la llengua d'Ausiás March però, segur, que tindran a la seua disposició més d'una escola taurina on velles glòries del toreig patri els ensenyaran el noble art de martiritzar animals.

Mazón en persona va vendre als electors que no pactaria mai amb el partit neo feixista, però les promeses del PP són de durada caduca, a les vint-i-quatre hores ja no serveixen, s'han dissolt com un sucre a la tassa del cafè. Jo els aconsellaria que com a futur eslògan del PP valencià prenguessin la frase “a pels diners i contra el català”. Ja ho ha avisat, la majoria de les mesures del seu govern són un avís a Catalunya. Derogarà el requisit lingüístic que el seu cap Feijóo sí que va implantar i va respectar a Galícia, eliminarà tot vestigi de la llengua catalana al País Valencià, eliminarà les subvencions per les institucions impulsores dels Països Catalans. I vigilarà els mestres per veure si entre ells n'hi ha alguns que s'apartin de l'ortodòxia oficial d'aquesta unió d'una dreta inculta, illetrada i analfabeta en una de les llengües del País, amb una extrema dreta mamporrera, nacionalista espanyola fins al paroxisme i enemiga del saber i la cultura. La dreta valenciana, una i altra, PP i els seus nous amics, sempre han presumit del seu menyspreu cap a tot allò que pugui olorar a intel·lectual o acadèmic. Ells són més afectes al crit quarterer, amb veu aiguardentosa per la cassalla, del “muira la intel·ligència”.

Hem tornat a l'antic búnquer-barraqueta de l'època de la Batalla de València, quan les hosts de Lizondo atiaven els seus pels carrers de València contra les senyes d'identitat del poble valencià. Que els quedi clar que si després del 23-J Feijóo per governar necessita els vots de les mesnades d’Abascal no li tremolarà la mà per usar-los. Al capdavall uns i altres, Feijòo i Abascal, semblen anar cercant la franquista “unidad de destino en lo universal” dels seus avantpassats.