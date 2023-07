Dimecres passat, al saló de Plens de l'Ajuntament d'Algemesí, es lliuraven els premis a l'Ús i la Dignificació del Valencià. Una cafeteria, una floristeria artesanal, un gimnàs i un restaurant rebien el reconeixement de ser uns establiments amables amb la nostra llengua, espais de convivència i de normalitat lingüística. Els premis d'Algemesí arribaven enguany a l'edició vint-i-cinquena; un certamen que s'ha mostrat exemplar i que ara compta, a més, amb una subvenció directa de la Diputació de València, que impulsa els premis a l'ús del valencià en el comerç local en més de trenta localitats.

El comerç de proximitat lluita ara contra gegants. El nostre era un país on les compres per Internet no acabaven de quallar però dos elements feren que alçara el vol de manera inusitada: la incorporació de les noves generacions, que valoren l'anonimat en les compres per damunt de tot. Hui m'encanta raonar amb qui està darrere del taulell; però d'adolescent era com un castic. La fidelitat al comerç de barri de les generacions adultes es veié compromesa durant el confinament i per a molts Internet ja no és un territori ignot; en el millor dels casos, alternen les compres en el món real i el virtual; en altres, però, s'han rendit al carret electrònic i l'entrega a la porta de casa. Però hauríem de pensar en el paisatge de la ciutat que ens queda, cada botiga que abaixa la persiana fa el carrer més trist, i en el inframon laboral que estem consentint.

Per això dimecres fou un matí d'alegria. Els premis són un invent feliç, l'impacte positiu en la persona reconeguda i el ressò del guardó mateix són molt sovint infinitament superiors al cost de la distinció. A més, els reconeixements tenen, com les autovies i els acudits, un doble sentit i gratifiquen tant a qui els rep com a qui els dona. Que un ajuntament l'any 1998 instaurara una distinció al foment de l'ús del valencià té mèrit, que l'haja mantinguda durant vint-i-cinc anys, amb governs de colors diferents, té encara més valor. A tots els responsables polítics i tècnics lingüístics de l'Ajuntament, moltes gràcies; però, sobretot, moltes gràcies al veïnat d'Algemesí que valora com un senyal de respecte i qualitat atendre en valencià quan vas a un establiment del poble.