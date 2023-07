El cap de setmana passada van eixir al carrer les diferents manifestacions per a commemorar el dia de l’orgull LGTB...i moltes lletres més.

Com es pot imaginar qui puga llegir aquestes lletres, tot el meu respecte a què la gent s’estime com vulga i a qui vulga, com no pot ser d’altra manera. Però en veure algunes imatges i vídeos, alguna cosa em va espantar.

Veure pancartes en mans d’homes demanant explícitament la legalització dels ventres de lloguer amb lletres que deien, per exemple i cite textualment. “Quita tus feminismos de mis ovarios. Yo gestaría” o també “Sin gestación subrogada no quiero tu matrimonio gay”. I, malgrat els anys que ja tinc a l'esquena, aquestes coses em continuen sorprenent.

I em pregunte, com es pot demanar que un desig, perquè recordem que ser mare o pare és realment un desig, es legalitze quan això implica directament l’explotació reproductiva de les dones més vulnerables? Des de quant aquest suposat dret d’explotació reproductiva i de compravenda de criatures és motiu de reivindicació?

La veritat, no soc capaç d’entendre-ho si no ho faig des de la perspectiva de la pèrdua de la solidaritat i, per tant, des de l’egoisme més ferotge per part de qui ho demana, normalment homes. I des d’una misogínia màxima, per descomptat.

L’èxit de les polítiques més neoliberals que s’han impulsat des del ministeri d’igualtat han acabat en això, en voler convertir els desitjos de la classe que siguen en drets, coste el que coste, tot i que siga a costa dels drets de les dones. I ho sent, però això no és ser progressista. Serà modern, però gens progressista i molt menys feminista. Ben al contrari, voler imposar a tot preu aquests drets de la població masculina a les dones, malgrat el patiment que puga generar, és totalment misogin.

Si entenem el feminisme com la definició que al seu moment va fer Maria Moliner i que diu que és: “la doctrina que considera justa la igualtat de drets entre homes i dones. Moviment encaminat a aconseguir la igualtat” , podrem comprovar que, el que es va veure a la principal manifestació reivindicativa de l’orgull, era de tot menys feminista.

O que les polítiques defensades pel govern central al seu conjunt i impulsades pel ministeri d’igualtat van encaminades a promoure la diversitat, però en massa casos engolint, literalment, els drets ja aconseguits per les dones i gràcies al moviment feminista i que ja sé més de tres segles d’història a l'esquena.

Alguns dels temes que conformen l’agenda feminista són l’abolició del gènere amb tots els seus estereotips perquè, precisament, són l’origen de les opressions que patim les dones per haver nascut dones. Com també ho és l’abolició de l’esclavitud reproductiva pel que implica per a les dones que són convertides en atuells que gesten per a altres que són els que compren les criatures. I si, dic compren, perquè d’això es tracta de compravenda de criatures per a satisfer desitjos fent servir els cossos de les dones com a matèria primera, sense cap escrúpol.

I mentre sis dones han estat assassinades per les violències masclistes en quatre dies, dues d’elles en un mateix dia, però d’aquestes coses ni una sola paraula.

La diversitat familiar, l’excusa perfecta perquè alguna gent sense escrúpols reivindique l’explotació reproductiva de les dones com si d’un dret es tractara.

I de nou molta gent fent negoci a costa dels drets de les dones. Tot molt neoliberal amb molta purpurina i molt de brilli, brilli.

I mentre els drets de les dones, començant pel dret a una vida lliure de violències, a la paperera. I se’n diuen feministes. Ja!