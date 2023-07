Temps enrere, llegint un poema inèdit de Constantí Llombart que data de 1882, vaig topetar amb el substantiu «maisó», que significa «casa», i que procedeix del mateix ètim llatí que el francés «maison». En l’actualitat, la paraula «maisó» –que no recullen els diccionaris normatius– és desconeguda per a la gran majoria dels valencianoparlants. És un arcaisme que durant l’època medieval, i encara a finals del segle XIX, mantingué una notable vitalitat i freqüència d’ús –literari, si més no. De fet, el diccionari d’Alcover-Moll el documenta en textos tan preats de la nostra tradició lletrada com ara el Llibre dels fets de Jaume I, els versos d’Ausiàs March i la llegenda pirenaica Canigó de Jacint Verdaguer.

Si en faig referència és perquè, recentment, un amic em va advertir de l’existència d’un article periodístic de 1974 en què Vicent Andrés Estellés explicava que la lectura del llibre col·lectiu Lo Passi en cobles (1493), de Bernat Fenollar i d’altres –on es fa referència a una «pobra maisó»–, li havia permés rememorar un «vers sonor de l’Ausiàs», «amerat de sal» i «ple d’algun enyor mariner». Es tractava, en concret, del decasíl·lab «Si com aquell que en la mar té maisó», amb què s’inicia la tercera estrofa del poema 102. «La maisó d’Ausiàs», concloïa el de Burjassot, «seria, exactament, un vaixell; la de Fenollar seria, de vegades, la fusta de la Creu, i de vegades el mateix Cos del Crist. En Ausiàs, la inseguretat de la casa sobre les ones; en Fenollar, la fusta a què agafar-se, nàufrag, en aquest món». Més enllà de la transcendència i el simbolisme que March i Fenollar concediren al terme «maisó», voldria destacar que, quatre-cents anys després, el vocable no sols es mantenia literàriament viu en l’obra d’autors vuitcentistes com ara Llombart i Verdaguer, sinó també en la de Rafael Ferrer i Bigné (1836-1892), que la Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació té en procés d’edició. Circumstància que evidencia l’abast i la significació que, per a l’anàlisi i el coneixement de la nostra llengua, posseeix la producció literària valenciana del segle XIX. Un nombrós conjunt de textos en l’actualitat massa oblidats que, quan els interpretem sense prejudicis, s’erigeixen no sols en la clau de volta que connecta l’antiguitat amb la contemporaneïtat, sinó també en una valuosa font d’autocomprensió col·lectiva.