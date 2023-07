Si vostè ha nascut entre la postguerra i el pla d’estabilització se’n recordarà de les antigues tendes d’ultramarins on compraven les nostres mares, i la figura entranyable dels botiguers que anotaven a la llibreta dels deutes les mercaderies que fiaven als pobres, fins que cobraven el jornal i pagaven, feien creu i ratlla i... torna a començar. La merceria del carrer Major, el forn de dalt, la fruiteria del cantó, la peixateria i la carnisseria de la plaça, la drogueria, etc. Mercat de proximitat que la ‘modernor’ ha abocat al contenidor de la història i que amenaça també els mercats ambulants on el consumidor compra productes agroalimentaris directament als xicotets productors, tan de moda en països com Alemanya i França. Consum inspirat en valors de sostenibilitat, sense plàstics ni embalatges d’un sol ús i seguint la dita valenciana «de la mata al perol», és a dir, del camp a la taula, i que la nova alcaldessa ha prohibit a València. Rèquiem, doncs, per la vella tradició de ‘la tira de comptar’, forma de vendre nascuda durant la dominació àrab i oficialitzada en 1238 pel Rei Jaume I.

María José Català ha separat aigües entre València i l’horta; divisió que no aplica a l’Església i l’Estat quan anuncia que la Senyera —bandera de tots els valencians— participarà en l’acte religiós del Te Deum a la Catedral. Clar que, no sé per què m’estranye; el ‘beatorum’ sempre ha sigut selectiu en els seus gustos: recorden quan Rita Barberà negà l’exhumació dels assassinats pel franquisme adduint que calia oblidar el que havia passat 70 anys enrere i, en canvi, decidia excavar al convent de la Trinitat buscant les despulles de Luís de Santàngel, mort 500 anys abans. En un país com el nostre, tan marcat per la Contrareforma, respectar la consciència individual passa per respectar la neutralitat religiosa de l’Estat; tan aliè a l’anticlericalisme decimonònic com al confessionalisme militant d’olor a sagristia; propi de governants clericalons, més que clericals.