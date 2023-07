Els mercats de proximitat de productes alimentaris són una pràctica habitual que podem veure en moltes ciutats i pobles d’Europa com per exemple França o Alemanya. Obeeix a una pràctica on, per una banda, els llauradors poden vendre els seus productes reduint canals comercials i millorant els preus tant als compradors com als venedors i, d’altra banda, els compradors, veïns i veïnes de la ciutat, poden disposar al lloc on viuen de productes frescos de proximitat i moltes vegades ecològics.

El Pacte de Milà sobre polítiques alimentaries en les ciutats de tot el món considera a les empreses agrícoles familiars i xicotets productors, així com a l’agricultura urbana i periurbana, com elements fonamentals de l’abastiment d’aliments en les ciutats, sobretot si es té en compte a la vegada la lluita per la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle per a fer front al canvi climàtic. Per desgràcia, el paper de «rebost» que històricament ha tingut l’Horta per a la ciutat de València s’ha anat diluint i empobrint en els últims anys enmig del creixement de totes les grans cadenes alimentàries.

Dins del Marc Estratègic d’Acció del Pacte de Milà es troben moltes iniciatives encaminades a millorar les dietes de la ciutadania, començant per les escolars, on es desenvolupen directrius a favor de dietes sostenibles i de lluita contra les malalties associades a dietes inadequades i a l’obesitat creixent en infants, joves i majors. Destaca també el suport a les cadenes de subministrament «curtes» com poden ser els mercats de proximitat i qualsevol altra plataforma de productor a consumidor com els mercats alternatius.

València va ser declarada en 2017 Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible agafant d’alguna forma la senyera que havia enarborat Milà amb el seu pacte. La creació del CEMAS, el Centre Mundial de València per a l’Alimentació Urbana Sostenible, i tota la relació estreta amb FAO que l’Ajuntament ha mantingut durant estos anys, a més dels treballs realitzats en el tema de la nutrició i en l’agricultura del municipi, han anat sempre en la direcció signada en el Pacte de Milà. Malauradament la decisió que acaba de prendre el Partit Popular de suprimir els mercats de productes agrícoles de proximitat ha suposat anar exactament en la direcció contraria.

Deixant de banda el cas del mercat de Colón, no es gens comprensible la decisió de suprimir els mercats dels barris de Castellar, Malilla i Benimaclet. A qui li molesten? A qui li fan competència? Cal recordar que en cap d’estos barris hi ha mercat municipal. Realment, quan es suprimeixen els mercats de productes agrícoles allò que es fa en la pràctica és eliminar la llibertat de comprar productes alimentaris de proximitat a tot el veïnat d’estos barris. Sembla que la competència que vol eliminar-se realment és la poca que es podria fer a les grans cadenes comercials...

M’agradaria pensar que esta prohibició del PP no és una contaminació de la ideologia de Vox. Efectivament quan parlem de mercats de productes agraris de proximitat estem parlant de lluita per la sostenibilitat, contra el canvi climàtic, que nega este ultradretà partit. Però també parlem de dietes saludables, de dieta mediterrània, de defensa dels xicotets llauradors. Esperem i desitgem que esta posició poc comprensible es rectifique i es faça cas a les demandes de les associacions veïnals que sol·liciten el seu manteniment.