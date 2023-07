Si la respuesta a la intencionalidad de esta convocatoria electoral fuera positiva, habría que concluir que al taimado Sánchez le saldrá el tiro por la culata. Los sufridos curritos de Correos han dado tantas facilidades, como debe ser, para que los ciudadanos cumplan con su deber el domingo 23 que se puede vaticinar una participación récord. Me puede pasar como a Tezanos, pero lo cierto y verdad es que los ricos y menos ricos también van a votar, al menos en esta ocasión.

No se cumplirá, pues, la artera intención del cabeza visible del Sanchismo. La gente de bien que dijo Feijóo en el Senado no se sentirá molesta aunque ese domingo esté plácidamente instalada en su hotel o segunda residencia veraniega: ya habrá votado por correo. O sea que, gane quien gane, no valdrán excusas.