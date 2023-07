Mentre van aclarint comptes i fent -se el reparto dels càrrecs, PP i VOX ( PEPOX, amb les sigles de síntesi que he proposat) , van decidint sobre temes culturals, lingüístics i socials i sempre de la manera més retrògada, com correspon als seus exigus coneixements. Potser que faran bous embolats pels carrers de València, com el nou conseller i antic torero Barrera proposava fa anys. Respecte a la cultura volen implementar les doctrines més ultramuntanes i ja han començat a censurar espectacles teatrals i ho faran dels llibres, etc. com en temps de Franco i potser que reinstal·laran la Inquisició. Sobre la llengua, que ells odien, menyspreen o ignoren, ja estan decidint; per exemple. l’alcaldessa de la capital ha dictaminat que València s’ha d’escriure en castellà: Valencia, mira si és sabuda i també ha decidit tornar a subvencionar lo Rat Penat, malgrat que és una entitat contrària a l’autoritat estatutària de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. Són senyals inequívoques que volen una Segona Batalla de València (la Primera la perderen fa més de 30 anys) i, per tant, hem d’estar dispostos a l’autodefensa, recordant com ens ho fèrem aleshores, per adoptar el mateix exitós recorregut, que bàsicament era desobeir les ordres que dictaven, quan eren injustes i acientífiques i seguir els dictàmens de la Universitat i les autoritats científiques. El món de l’ensenyament era i és nostre i en sabem més que ells, que no saben ni fer la o amb un canut. com tenen demostrat.

En els temes socials, els voxistes volen imposar el negacionisme del canvi climàtic, l’homofòbia i la xenofòbia, la negació de la violència de gènere, la persecució del moviment LGTBI, defenen la idea franquista d’Espanya centralitzada que és anticonstitucional, en definitiva, postures feixistes. No és possible trobar més misèries a l’ensems, equiparables a les trumpistes i putinistes juntes, guardant les distàncies territorials. En el PP de Feixóo, diuen que ells no són i que tremolen perquè no controlen tanta disbauxa dels seus aliats i perquè saben que estan fent el ridícul a Europa. Que pensen, però, que són ells els qui han donat ales i blanquejat els voxistes. La gent amb més sentit comú d’aquest Estat, tant d’esquerres, com de dretes, inclosos els independentistes evidentment, no podem fer altra cosa que anar a votar el 23 de juliol contra el pepoxisme, per seguir mantenint un govern civilitzat i progressista a la Moncloa. Quedar-se a casa és fer el joc a la barbàrie, com s’ha fet el passat 28 de maig; a qui li moleste la pudor, que es tape el nas, però qui no vote que no plore després.