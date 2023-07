La vida no es tan simple. Es como dar palos de ciego casi siempre. A veces viene un libro o una película, como la interesante de Félix Viscarret y Miki Esparbé, a recordártelo, porque tienes tendencia a sentirte estupendo. Me gusta la idea de descontrol de la propia existencia. El azar como motor de los días. No sé por qué empecé unos estudios y no otros, pero siento que hay puertas que se cerraron con ese paso. Y siento que cargo con ellas. Como se cerraron cuando te abandonaron y no tuviste valor de perseverar. Me gusta la idea de las pequeñas puertas que cada día vas cerrando o abriendo y lo que va quedando a los lados del camino, como ese polvo que forma montañas en los bordes de las sendas. No es que todo hubiera sido mejor o peor, a saber, pero lo que es seguro es que hubiera sido de otra manera. Y así, pensar en fracaso y éxito cuando los pasos en la carretera son tan aleatorios es ridículo. Visto así, la vida debería ser simple, menos trascendente, más pasajera, pero la cuestión es que no nos parece tan simple cuando conjugamos el presente de indicativo y tenemos que tomar decisiones cada día.

Supongo que algunos políticos irán con algo así en la cabeza también desde el 28 de mayo. Lo que hicieron y falló y lo que dejaron de hacer y podía haber funcionado. Y lo que es peor, lo que otros podrían haber hecho y no hicieron y ahora sí que están haciendo. Eso va por Pedro Sánchez, claro.

Una vida no tan simple y un mundo sin redes de seguridad. No sé cuánto hay de eso en lo de estos últimos días de Francia, una más de violencia de esos ‘nadies’ que ya no se sienten ni de un país, un paso más en la peligrosa escala del desarraigo vital. Una vida no tan simple cuando las identidades nacionales expulsan y hay que buscar otras. ¿Pero por qué hay que buscar una patria? ¿Qué nos lleva a necesitar ese escudo? Va a ser que no es tan fácil encontrar un lugar en el mundo.

Un mundo no tan sencillo. Lo ves cuando pasa que una persona ama a otras dos a la vez. Cualquiera ha conocido más de un caso. Y lo complicado y extraño que parece todo. O cuando una persona siente que su piel no es la suya, cambia de sexo y se enamora de otra persona del mismo. La vida puede no ser tan sencilla, pero es más hermosa y acogedora si se juega en praderas de libertad. Cada uno sabe lo que lleva dentro y la vida puede ser un infierno si alrededor hay censuras, restricciones, miedo y ocultación.

Un mundo de gente que parece buena y pasa de largo ante un pajarillo caído del nido tras la última tempestad. Pasa.

Una vida donde uno tiene la impresión de ir siempre por detrás de la realidad, perdiendo partidas y sin saber cuáles son sus cartas. Me pasa con todo esto de la ultraderecha. Todo lo que pensaba, todas esas líneas rojas para arrinconarlos, está ya superado. No es que hayan pasado por encima de nuestras barreras mientras se carcajeaban, sino que hoy los buscamos, aunque sea con desconfianza, y marcan la agenda. Abran un periódico y vean. No es solo lo que dicen y hacen, sino también que la oposición de izquierdas hace tema central de la alarma ante ellos y las decisiones diarias del PP tienen el tufo de la presión de aquel lado.

La cuestión es qué hacer ahora, cuando todo lo anterior ha fallado. ¿Debe entenderse la izquierda con el PP? Eso dicen algunos. Otra opción sería que la derecha moderada se aparte y permita un gobierno progresista en minoría antes de formar gobierno con el populismo radical. Esa es una vía que no se plantea bajo el argumento de la simetría, de la alianza con la izquierda más a la izquierda y la corte de nacionalistas periféricos. ¿Pero vale ahora una campaña centrada en la presencia de Vox en los gobiernos? ¿Servirá para activar a un votante tan desconcertado como yo?

¿Y si esto es así hoy, cómo será el mañana? Toni Sabater lo escribía hace unos días. Quizá añoraremos este momento en que solo (subrayo el ‘solo’) destilan odio en el verbo y sobre unas cuantas lonas publicitarias, ahora que solo censuran unas cuantas películas y obras de teatro en pueblos. Quizá seguiremos pensando qué hicimos mal, cuándo tomamos la senda equivocada.

Porque la vida no es tan simple y no es fácil en el presente saber si lo que pasa es importante o ligero. Mientras estamos aquí con estas cosas, que si Virginia Woolf y Lope de Vega vetados, que si Lightyear sin beso lésbico y los toreros con las manos en la cultura, que si cierra la librería Lagun con todo lo que implica de símbolo de resistencia de la cultura y la libertad, mientras todo eso pasa esta semana se ha batido el récord de temperatura media global del planeta. Dos veces. Eso después del junio más cálido.

Pero no sé si importa algo. Y no sé si tienen razón los que dicen que no pasa nada importante cuando todas estas cosas pasan, porque la política española siempre ha estado así, asomándose al abismo pero esquivándolo, y así volverá a pasar ahora. Ojalá acierten, porque a veces sí pasan cosas. Lo sabemos. No sabemos cuándo llega ese momento diferente, en el que la rama se quiebra y se abre el vacío. Pero a veces llega. Porque la vida no es tan simple y qué más da si viene así o si la complicamos nosotros. No sabemos vivir de otra manera. Más simple.