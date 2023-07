Aplausos estériles

Creo que a nadie le aplauden cuando entra a trabajar, en clase o a cuidar los nietos. Y mucho menos antes de fichar, nada más recoger a los retoños o mientras rebuscas en la mochila el portátil para tomar apuntes. Tampoco es frecuente una cerrada ovación tras finalizar esas tareas obligatorias o voluntarias, ocasión que se reserva para situaciones excepcionales, como una pandemia o el aterrizaje en una línea de low cost. Puedo aportar como experiencia propia que a mí no me pasa, es más, a algunos políticos pusilánimes no les gusta lo que escribo e incluso me hacen el favor de quejarse al director.

Ya me pasó en la campaña anterior, cuando veía las imágenes de un mitin cualquiera con todo el personal aplaudiendo a rabiar mientras los candidatos hacen el paseíllo hasta la llegada al entarimado, instante donde todos se arrancan por bulerías, en una perfecta sintonía de música de palmas como una madrugada en la Feria de Abril. Un lance que confirma la fe absoluta de los asistentes en el verbo fácil de los oradores, más que en las promesas. Como no tengo cursado ningún máster en marketing político, igual estoy desfasado, pero esos actos públicos de contenido partidista cada vez más se parecen a una verbena de fiestas patronales, sobre todo cuando uno de los charlatanes lee su discurso con pausas pactadas para levantar la cara para la foto, que de inmediato será retocada por su equipo para las redes. Desde Blasco Ibáñez que por aquí no hay mitineros capaces de emocionar a grandes auditorios, por eso cuando oyes a Aitor Esteban (PNV) o Xosé Manuel Beiras (BNG) y lo comparas con Joan Baldoví (Compromís) te entran ganas de releer Cañas y barro con fondo musical brilli-brilli. Ahora que los mejores spin doctors buscan votos en la transversalidad pérdida podían convocar un congreso para constituir una Internacional del Aplauso. Entretanto, alguno de ellos pregunte a algún conocido que haya ido al teatro para que les confirme que un palmeo intenso antes de la función siempre da mala suerte.