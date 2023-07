La invasión de los atunes voraces

Está el mundo inquieto por la revuelta «wagneriana» en la Rusia neozarista de Putin. Y por su vieja-nueva guerra de Crimea. También por el renacer ultra en la Sajonia de la antigua Alemania oriental: del comunismo al nazismo solo hay un paso, vino a decir el cineasta polaco Jerzy Skolimowski (Trabajo clandestino, Ferdydurke… un monumento nihilista al antistalinismo) y también el coproductor valenciano Ricardo Muñoz Suay (Viridiana…). Todo ello mientras las derechas y las izquierdas españolas entran en combustión electoral –un clásico de tintes guerracivilistas ahora que ha pasado la rapsodia del federalismo– con las retóricas extremistas campando sin ton, ni son, en un país muy distinto al del siglo pasado.

Iba a escribir de las revueltas francesas. Porque Francia es siempre un síntoma. Desde la toma de la Bastilla –un 14 de julio, de hace 234 años–, que nuestros vecinos dirimen la política tomando la calle. Es una constante: la Comuna, el Mayo del 68… En los salones parisinos recrean el caso Dreyfus y las madalenas de Proust mientras beben champagnes y tomas ostras con pan negro untado de mantequilla o con vinagreta de chalota a la mignonette. Pero ese refinamiento de la orilla norte se vuelve asonada callejera en cuanto les llevan la contraria. Ya sea con las frutas y verduras españolas, con el alargamiento de la edad jubilar o con la brecha social que su pasado colonialista provoca en el sur rural del país o en los horrendos barrios de las periferias urbanas –las banlieues–, diseñados bajo la influencia del genio minimalista de Le Corbusier.

En realidad, los franceses han vuelto al lujo, con dos supermillonarios disputándose la hegemonía del dinero. Bernard Arnault contra François-Henri Pinault, como si fuera el Tour, dos franceses demarrando. Arnault (Vuitton, Chanel, Dior… Moët, Clicquot… y la inenarrable rehabilitación de La Samaritaine junto a la escultura-falla de la artista japonesa Kusama) ya es el más rico del mundo (200.000 millones de dólares según Forbes), frente al bretón Pinault (Gucci, Balenciaga, Saint Laurent… parte de Le Monde o de la FNAC), mucho menos riquísimo (sólo 30.000 millones), pero con más suerte sentimental (un romance con Linda Evangelista y matrimonio con Salma Hayek) junto a una soberbia colección de arte contemporáneo que puede y debe visitarse en la antigua Bolsa de París.

Hay cristaleras vandalizadas en los bulevares de Francia, y hasta bibliotecas deflagradas, desatada la ira de los hijos y nietos de los argelinos y centroafricanos que acudieron a la metrópoli tras la descolonización de la francofonía. Viven en nuestro país vecino más de 20 millones de inmigrantes o descendientes de inmigrantes (sobre una población cercana a los 70 millones). La mayoría educados en las escuelas públicas y laicas republicanas. Sus intelectuales piensan que han fracasado. Aquí estamos muy lejos de esas cifras, ni siquiera en el madrileño Lavapiés o en el Raval de Barcelona. La valla fronteriza está en Melilla, en otra orilla. En España residen 7 millones de inmigrantes sobre 47 millones de personas. Pero la mayor parte son latinos sudamericanos que comparten idioma y religión.

Mucho más cerca descubro la gran preocupación de este verano en nuestras costas. Y no se trata de que en Mallorca, en las playas alicantinas o en Cullera no haya turismo alemán a estas alturas de la temporada, en vista de la recesión que padecen y los renuentes que son los germanos a quedarse sin ahorros. Es otra la gran cuestión, la que viven con dramática expectativa pescadores, distribuidores y cocineros de las localidades costeras: la escasez de buen producto del mar, provocada por la superpoblación de atunes en el Mediterráneo occidental. El nuestro. Bancos de túnidos de gran tamaño (los hay de hasta 200 y 300 kilos, me dicen), están asentados este verano en dicho mar, incluso en la reserva natural del cabo de San Antonio.

Al parecer, los pesqueros japoneses con alta tecnología que les esperaban al cruzar el Estrecho para capturarlos han decidido faenar en otras aguas. Los atunes parece que se sienten muy a gusto en las costas valencianas y ya no sienten el peligro. Sus depredadores se han ido, a excepción de los tiburones marrajos de poderosas mandíbulas. Ejemplares de escualos, sin embargo, hay pocos. Atunes, muchísimos. Y se están dando un festín. Comen gambas (de las buenas, las rayadas), y sepionets, y pulpos, y todo lo que se puedan tragar entre las rocas de los acantilados y cuevas marinas. Las gambas, hermafroditas, buscan más profundidad en el Canal de Ibiza para esquivar a los insaciables atunes.

Está por ver la influencia de este desequilibrio ecológico en la restauración y en los precios de las subastas en lonjas y pósitos. La pescadería y los otros frutos del mar representan el grueso de la actividad gastronómica en las costas valencianas. En tierra, los jabalíes y los zorros destrozan cosechas, gallineros y jardines. En la mar, son las toñinas las que están dando el verano a los sectores que viven mediterráneamente.