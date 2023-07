PASEO ZOMBI

Por las mañanas salgo a dar una vuelta por la orilla del río. Muy temprano. El río casi no se ve. Sólo se ven las lonas negras que lo cubren todo. Dicen que es para que las cañas no crezcan nunca más. Hay quienes opinan que las cañas habría que dejarlas donde están. Antes no se veía el río porque lo ocultaban las cañas. Ahora tampoco se ve el río porque lo secuestran unas lonas que son como una carretera de asfalto abierta entre montañas. Es como un paisaje de ciencia ficción. Como si bajo la superficie de plástico habitaran especies marinas de otros tiempos. Un día se abrirá un boquete en medio de la negrura y sacarán la cabeza Godzilla o Moby Dick. Ya me gustaría. Les haría fotos y si me moviera por las redes seguro que se volverían más virales que los memes del torero conseller de Cultura y fanático de Franco, su caballo Caudillo y la devoción que el tal Barrera siente también por Mussolini. Una joya, el tío.

El agua baja siempre clara. Los barbos nadan a sus anchas. Nadie les echa el anzuelo. Tienen más espinas que flechas el cuerpo sufriente de San Sebastián, o el del general Custer cuando la espichó en la batalla de Little Big Horn. Ahora que lo pienso, no sé si a Custer lo mataron así o lo frieron a tiros los guerreros de Toro Sentado y Caballo Loco. En todo caso, me gusta más la imagen de las flechas porque así la épica añade empaque fílmico al tantas veces austero relato periodístico. Al poco de andar hacia la Peña María, la montaña se llena de agujeros y en uno de ellos, que se llama Los Calicantos, vivieron gentes del año de la picor, de esas que siempre llamamos prehistóricas, aunque a lo mejor, según parece, el agujero era del tiempo de los romanos y se abrió para llevar agua a los campos de Sagunt. Lo del agua y Sagunt igual me lo acabo de inventar. Pero no pasa nada. Lo peor es cuando algunos se inventan cosas que hacen daño, cuando se burlan de la verdad porque entre la verdad y las mentiras prefieren las mentiras. Pero vuelvo a Los Calicantos y a las gentes de hace siglos que vivían en esa estrechez de la montaña. Seguro que la señora presidenta de las Corts, que dicen que se llama Llanos Massó y es de Vox como el torero, ya vivía en ese túnel del tiempo y por eso queda ella tan así, tan remilgadamente antigua, tan ultracatólica y antiabortista, tan en contra de todo lo que suene a LGTBI, tan enemiga de que los niños y las niñas vean dibujos de penes en los libros. Tal vez por eso se hizo famosa cuando aireó irritada, en las Corts, un papel con penes de diverso tamaño que según ella están en los libros para la educación sexual en las escuelas. Si Juan Cotino, cuando fue presidente de las Corts por el PP, colocó bien a la vista un crucifijo, me imagino a la nueva presidenta comenzando las sesiones parlamentarias agitando un pequeño botafumeiro para limpiar el aire de olores izquierdistas. Una joya, la tía.

La Fuente Grande, la Fuente San Juan, esa maravilla que es la arcada del Barranco Rivera. Y un poco más adelante, la cabeza de Napoleón, esa escultura de piedra que saco en casi todas mis novelas. Lo mismo que la central eléctrica, a la que unos maquis le metieron un petardo de los gordos en una de sus acciones de sabotaje. Hablo de mis novelas, que quede claro, no sea que alguien me acuse de ir poniendo bombas en las centrales eléctricas y se quede más ancho que el torero Barrera regresando a los ruedos para dedicarle la muerte de un toro a su colega legionaria María de los Llanos. No llego a la Peña María porque, entre tanto fantasma suelto, me da miedo que los falangistas hayan vuelto a montar el campamento que plantaban allí cuando éramos críos y nos contaban que la Patria se había salvado gracias a ellos porque con su valentía les habían ganado la guerra a los rojos. Ya ven qué cosas tiene la vida: tantos años después, los descendientes de aquellos héroes han vuelto para contarnos las mismas historias de falangistas buenos y comunistas más malos que la tiña. Así que a la altura del derramador, que hoy baja a tope de agua, me entra el canguelo y me vuelvo a casa a mil por hora, como si me persiguiera por la senda que bordea el río invisible la cohorte entera de «The Walking Dead».

El refugio de los libros me tranquiliza. La paz y el sosiego llegan con la lectura. Me siento a salvo. Después pondré a mis Beatles de siempre. Esta vez será Rubber Soul, seguramente el disco suyo que más amo. Todo en orden. Y de repente, los cascos de un caballo resuenan en la calle y una voz de mujer alienta al jinete para que, como Atila rey de los hunos, no deje crecer la hierba allá por donde pase. A ver si se llevan pronto del río las puñeteras lonas porque, a este paso, mis apacibles paseos mañaneros y el descanso igualmente sosegado de la tarde acabarán convertidos en una siniestra pesadilla. A ver.