«Lo que contra el señor Azaña se hace quizá no tenga precedente en nuestra historia, y si lo tiene, de fijo valdrá más no recordarlo. No se ejercita en su contra una oposición, sino una persecución. No se le critica, sino que se le denuesta, se le calumnia y se le amenaza. No se aspira a vencerle, sino a aniquilarle. Para vejarle se han agotado todos los dicterios. Se le presenta como un enemigo de su patria, como el causante de todas las desdichas, como un ser monstruoso e indigno de vivir”. Este párrafo está incluido en un manifiesto, escrito y divulgado en el otoño de 1934 en defensa de Manuel Azaña, entonces en la oposición, que había sido acusado en falso de instigar la revolución de Asturias y había sido encarcelado en un buque-prisión del puerto de Barcelona. Aquel manifiesto, que denunciaba las turbias maniobras de la derecha de la época, estaba firmado por un centenar de escritores e intelectuales de la talla de Azorín, Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Ramón María del Valle-Inclán, José Bergamín, León Felipe, Alejandro Casona o Isabel Oyárzabal. No cabe duda de que Azaña, que fue ministro de la Guerra, primer ministro y presidente de la República, figuró entre los políticos más odiados por las fuerzas conservadoras. Tal vez las “gentes de bien”, en una expresión de líderes derechistas de hoy mismo, no le perdonaron a Azaña que, siendo uno de los suyos, hubiera sido capaz de ponerse del lado de los trabajadores y de las clases populares. Cabe recordar que el político republicano procedía de una familia de la burguesía liberal, hijo de un alcalde de Alcalá de Henares y nieto de un notario.

Han pasado 90 años de aquel encarcelamiento de Azaña y, en definitiva, de la furiosa ira de los poderosos contra un estadista que intentó transformar España a través de sus reformas agrarias, religiosas y militares, a través de la aprobación de un Estatuto para Cataluña o a partir de “razones y de votos”, que los reaccionarios contestaron con “puños y pistolas”. Con su muerte en el exilio en Montauban, una pequeña ciudad del sur de Francia, perseguido por la Gestapo y la policía franquista, no cejó ni mucho menos la inquina. Así pues, durante la dictadura prevaleció esa imagen de Azaña como un monstruo anticlerical, pervertido y cobarde, como un destructor del Ejército, la Iglesia y los valores patrios. Parece mentira pero esos episodios, punto por punto y coma por coma, casi un siglo después, podrían formar parte de una campaña de acoso y derribo de la derecha contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. ¿A que recuerda, como un calco, ese antiazañismo furibundo al antisanchismo de hoy? ¿No ha avanzado la derecha en sus convicciones democráticas? ¿Necesita insultar al hombre, como ha señalado el expresidente Zapatero, en lugar de rebatir civilizadamente las ideas que representa? Admirador y lector de Azaña, no resulta casual que Pedro Sánchez se convirtiera en febrero de 2019 en el primer presidente español que visitaba la humilde tumba en el cementerio de Montauban de aquel jefe del Estado democrático. Fue todo un homenaje a la memoria de una generación masacrada tras un golpe de Estado en 1936 que los conservadores de hoy todavía se niegan a calificar como tal.