Humor y suicidio

El italiano Cesare Pavese es el autor de una célebre definición de la literatura según la cual constituye un artefacto que nos sirve de defensa contra las ofensas de la vida. Aunque en realidad no debió de bastarle en su caso, porque, como es sabido, terminó suicidándose en un hotel de Turín. (Natalia Ginzburg traza de su amigo Pavese un retrato sombrío en su maravilloso Las pequeñas virtudes, nos lo pinta como un ser atormentado, dispuesto a ver siempre la grisura de la realidad, alguien atrapado por la niebla de los inviernos turineses). Esa misma definición se puede aplicar al humor: una defensa contra las ofensas de la vida. La mejor de las definiciones, y la mejor de las recetas contra dichas ofensas, que nunca lo son tanto si las miramos con el necesario sentido del humor que hay que tener para vivir en el mundo.

El humor es la vara de medir -debería serlo- con la que andar por las calles, el abracadabra doméstico con el que quitar hierro a las cosas que nos suceden, la medicina que nos administramos para que nada resulte demasiado dañino del todo.

No sé si estoy en lo cierto, porque mi sentido del humor no me permite tomar demasiado en serio mis elucubraciones, pero tengo la impresión de que un humorista verdadero no puede suicidarse, o al menos no debe, para mantener la honra de su oficio y su temperamento hasta el final. En cualquier caso, si un humorista decide levantar la mano contra sí mismo, no lo hace en nombre del humor, sino por haberlo perdido en el último momento. Un humorista huye de la grandilocuencia como de la peste, y el suicidio, se mire como se mire, es una variedad de la afectación, un énfasis demasiado teatral para una despedida.

A los románticos que no morían muy jóvenes de tuberculosis, no les quedaba otra que el suicidio, si querían despedirse del mundo con un gesto extravagante, muy del apetito de aquella época. Pero creo que ese género de hipérboles está reñido con el sentido del humor. El humor no es una humorada, por lo mismo que la sonrisa no es reír a mandíbula batiente. La carcajada -sobre todo la carcajada de tintes satánicos- es de estirpe romántica; el esbozo sutil de la sonrisa resulta intemporal.

El suicidio es un asunto demasiado serio como para no tomárselo a menudo con sentido del humor. Puede que para algunos represente la última broma que se pueda llevar a cabo sobre la tierra, pero tengo la impresión de que no deja de ser un acto inelegante para con todo: para con nosotros mismos, para con los demás, para con la vida. Los humoristas deberían hacer mutis por el foro, y disolverse con amabilidad, si fuera posible.