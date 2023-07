Las cosas se están moviendo. Las encuestas, el enfoque de análisis diversos, la puesta en circulación de argumentos, la tensión en los debates, la valoración de líderes y su presencia pública, muestra que el contexto fluye. El presumible marasmo, cosido al triunfalismo de la ultraderecha, está encontrando algunos límites. Las seguridades altivas que algunos tenían hace tres semanas se difuminan. No digo que estemos frente a un horizonte en el que la victoria de las izquierdas sea inapelable, pero sí digo que es mucho más posible, sobre todo porque los actuales indicios marcan una tendencia, se asientan sobre hechos que hace veinte días no existían. Hoy, por ejemplo, no puede hablarse de desmovilización de los progresistas con la misma contundencia: aquí y allá surgen iniciativas, movimientos –a veces autoorganizados- que van en un sentido contrario a esa pasividad que se dio por pétrea y consolidada. ¿Qué ha sucedido?

Creo que una buena parte de la sociedad que permaneció pasiva en las municipales y autonómicas es consciente ahora de las consecuencias de la indiferencia. Por así decirlo: el castigo que quisieron infligir es desproporcionado a sus mismos deseos. La realidad, ahora, se ve de manera diferente por abstencionistas, antiguos votantes de Ciudadanos e, incluso, del PP. Muchos pensaron que tal abstención o voto popular no iba a alterar en demasía la correlación de fuerzas: ya en el pasado el PP había vencido sin que pasaran cosas muy graves; ya en el pasado el PP halló aliados –los ahora denostados nacionalistas periféricos-. Pero se han encontrado con que, ahora, el aliado se come a su elegido. Lo que sucede podemos explicarlo así: en un frasco lleno de agua más o menos limpia se dejan caer unas gotas de colorante… y el agua de todo el frasco adquiere su tonalidad. Más dramáticamente: el agua de PP, por lo común desabrida, pero potable, ha acogido unas gotas de veneno: suficientes como para poner en entredicho la misma vitalidad de la democracia. Y eso lo han advertido muchos electores. ¿Suficientes para una derrota inmisericorde del conservadurismo ultraderechista? Seguramente aún no. Sí bastantes para frenar el ímpetu y para trasladar de casilla la ansiedad.

A mi modo de ver todo esto se debe a una paupérrima estrategia de un Feijóo cada vez menos lúcido, más angustiado por la victoria en su jaula de la derecha cruel que no da segundas oportunidades. PP y Vox han gestionado los resultados de las anteriores elecciones como si fuera un juego de “suma cero”, esto es: lo que gana uno lo pierde el otro. El problema es que el esquema general supone que el PP pierde, de antemano, ante cada cesión que hace a Vox porque es su misma alma la que, a pedazos, ofrenda al demonio. Y porque no advierte que Vox sabe que no tiene otra que pactar con el PP, pero que, esencialmente, lo que desea es devorarlo. No es un “sorpasso”: es una acción permanente de guerra sobre sus aliados.

Por eso, cada éxito Vox se lo cobra añadiendo un sobreprecio. No le basta con tener un Vicepresidente: quiere que sea un torero; no le basta con una Presidenta parlamentaria: debe ser la más rancia y machista. No le basta con su libra de carne en Extremadura: debe hacerlo humillando hasta lo indecible a la Presidenta. No le basta con sus declamaciones en desiertos de la inteligencia: deben aplicar con vehemencia la censura. Sus votantes quieren eso: fuerza y orgullo. Como quieren que campen sus particulares Grupos Wagner “antiokupas” o anti lo que sea. De eso se trata: de estar en contra, de manifestar públicamente el resentimiento. Pero es que en la frontera primera está el PP. Esos votos que Vox arrebata los arranca a quien necesita para gobernar. Y el PP pierde por esa herida y por el miedo que tanta brutalidad simbólica genera en abstencionistas y algunos votantes clásicos. El miedo a la ultraderecha está cambiando de bando. Por más que Feijóo se esfuerce por conjurarlo apelando a la mayoría absoluta no lo consigue: Vox lo reaviva cada día. E irá a más. Feijóo es la auténtica pieza que quieren cazar para tenerle de rehén en el Gobierno.

Por el contrario, en la izquierda se produce el efecto contrario. Estas son las Elecciones que son. Quiero decir: no son aquellas en las que no se pudo debatir democráticamente de los asuntos para los que fueron convocadas. Estas sí son “generales”, por definición, y están abriéndose a la exposición y a la dialéctica cuestiones que se han ido dando por establecidas y sabidas. Y a la derecha este escenario, más iluminado, no le viene bien. Los cambios en el estilo de actuar del PSOE están siendo evidentes.

Pero me parece que la gran novedad es la emergencia de Sumar. Porque Sumar se está convirtiendo en una alternativa para franjas de electorado, sobre todo porque articula una reflexión sobre el conjunto del Estado, muy centrada en ampliar e innovar en el bienestar ciudadano y en el reformismo económico, con matices, reivindicaciones y necesidades específicas. Pero, a la vez, integra en el relato del futuro a fuerzas arraigadas en muchas Comunidades Autónomas, sin mayores quebrantos ni sobresaltos. Desde un punto de vista y desde el otro, Sumar, en tiempos de crispación, representa, en sí misma, una apuesta por la cohesión de ideas y por la cohesión territorial, en la que nadie tenga que salir perdiendo de antemano. Sumar prefigura una España dialogante tanto como una España dialogada.

La actitud respetuosa de Sumar hace que en el campo de la izquierda la suma no quite votos al PSOE o a otras fuerzas –más allá de las opciones personales-, que no han de pasarse el tiempo cubriéndose el flanco de babor con una coraza, sino que refuerza al bloque progresista en su conjunto y a las posibles expresiones de confianza mutua: permite que el PSOE se dirija con más serenidad a abstencionistas, antiguos votantes de Ciudadanos y atemorizados antiguos electores del PP. Sumar trae esperanza donde hace unas semanas sólo apreciábamos recelo e inquietud.

Acabo como empecé: esto es un camino de 15 días. Ninguna afirmación debe tomarse por intento de pronóstico adivinatorio ni, menos, como muestra de prepotencia. Las izquierdas han dado soberanas muestras de equivocarse usando de esos instrumentos. Si siempre fueron herramientas de dudosa utilidad, porque desdecían alguna parte de la ética de unidad pregonada por las mismas izquierdas, ahora muestran una mayor inteligencia porque entienden que la dialéctica política del bipartidismo se terminó para mucho tiempo: la utilidad del voto es otra, más flexible. El PP, en cambio, es incapaz de entender cómo sus parlamentarios llegarán a los escaños contaminados de un radicalismo que, seguramente, odiarán en el fondo de su corazón, pero al que son llevados por su incapacidad de ser elásticos cuando gobiernan y cuando están en una oposición que pervierten con sus amenazas.