El machismo lo dirige, él la mata

La proximidad rompe el equilibrio, la amistad o la coincidencia personal acaba con la posible y cómoda equidistancia. En las calles de un pueblo de mil habitantes. Cerca de casa, en los callejones donde juegan nuestros hijos, donde jugábamos nosotros cuando éramos niños. Él la mata. Delante de un hijo de doce años que huye despavorido. Que ya pasará el resto de su vida huyendo. Después, el asesino, se degüella. El cobarde no está dispuesto a sucumbir ante las consecuencias de su acción. El machismo lo ha conducido, los mensajes de odio contra las mujeres lo han justificado. Él, simplemente, ha ejercido. Ha actuado en nombre de un relato, ese que le ha repetido durante toda su vida «conmigo o muerta», ese que sale ahora en televisión, vestido de traje y chaqueta, y niega la imposición verbal, transmitida a través de la cultura de la dominación. Su vida, la de su mujer, que quiere separarse, no vale. Él debe, y puede matarla ¿Quién se lo impide? Es suya. Ella, harta, buscó salir. Gritó exhausta. Pero el sistema llegó tarde, volvió a fallar. Cada mujer asesinada por el machismo es un desastre de la sociedad. En lo que va de año, veintisiete mujeres asesinadas por machistas en España. Y, sí, claro, el español también mata. Simplemente porque el terrorismo machista no entiende de nacionalidad, es una forma de proceder internacional, es un sistema de dominación sin fronteras.

Parece un simple cambio de nombre pero quien modifica el concepto busca alterar las causas, la raíz. No es violencia aleatoria dentro del marco familiar, es machismo ejerciendo poder, son determinados hombres haciendo uso de la violencia y el asesinato para asegurar un formato de ordenación de la sociedad basado en sus privilegios. El pueblo no importa, el patrón se repite. No tiene relevancia alguna que esta vez sea en mi patria, donde yace mi infancia, en la finca de viviendas donde sé el nombre de las vecinas y vecinos. Sólo importa el modelo, la pauta, la directriz que se repite. El machismo que ofrece las razones mentales, las justificaciones políticas. Es momento de hablar, de seguir hablando, con los jóvenes. De estrechar los lazos afectivos, de fortalecer la educación feminista. Es momento (siempre lo es pero ahora más) del diálogo, de los abrazos y del contexto. De hacer entender que la estructura mental que lleva a asesinar a quien se supone que amabas empieza a cimentarse mucho antes. En los chistes, en los desplantes verbales, en los privilegios masculinos que no se quieren reconocer y abandonar. También en «los que se pelean se desean», en «calladita estás más guapa», en «corres como una niña», en «los hombres no lloran», en «ese trabajo es de hombres» o en «no me seas nenaza». En el rosa y en el azul. En el balón y la muñeca. Es momento (siempre lo es pero ahora más, insisto) de mirar (y de mirarnos) la raíz, de reinterpretarnos, de criticarnos y crecer en contra de lo establecido. En Antella hubo un único culpable pero la responsabilidad yacía y yace lejos de la pequeña población valenciana, de aquella calle Santa Bárbara donde se paró el reloj para siempre.