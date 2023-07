Una mala noche para la democracia

Seguro que alguno ha leído el titular y ya está refunfuñando: otro ‘progre’ que no reconoce la victoria de Alberto Núñez Feijóo y se pone destructivo. Y no es eso. Dejemos las cosas claras desde el principio: si alguno de los dos impuso el relato con el que quería salir del cara a cara, ese fue el líder del PP. Lo sucedido anoche se acerca más a lo que él quería que fuera el espectáculo televisivo. Lo sucedido muestra más al Feijóo que él quería mostrar y al contrincante que quería exhibir, tenso y crispado.

Sentadas estas bases sobre la victoria y derrota en estos enfrentamientos, la única verdad que me quedó al irme a la cama fue que el encuentro fue nefasto como acto político, lleno de mentiras y medias verdades, de ausencia de rigor, profundidad y seriedad. Lo que no debería ser la política. Y menos que nunca, ahora, cuando hay más negacionistas en potencia. Pedro Sánchez y Feijóo me parecieron dos pistoleros en OK Corral, uno frente al otro en un duelo con polvos de maquillaje con la convicción de que solo uno podía salir vivo de allí y todo valía. Pero no me parecieron dos estadistas ocupados en mejorar una situación complicada, por la economía, por el clima de polarización política y por la aparición en los gobiernos de una ultraderecha que cuestiona muchos de los principios de estos casi 50 años de democracia. Lo que vi es una sucesión de eslóganes sin la más mínima profundidad. Una sucesión de medias verdades donde la realidad brilló por ser tan vilipendiada en favor de los intereses propios. Ninguno estuvo bien. Me pareció un compendio de triquiñuelas. Hablaban de violencia de género y Feijoo esquivó el asunto con una propuesta de pacto para abstenerse a favor del candidato más votado ahora que le beneficia y allí donde le beneficia. Pedro Sánchez repitió hasta la saciedad el tic que llevaba aprendido: cada vez que salía eso del ‘sanchismo’, replicaba que PP y Vox son lo mismo. El debate solo ayudó a la concepción de la política como arte de trileros. Un mal día para la democracia, sí. Ganó Vox, el ausente más presente. Eso me quedó claro. Los dos duelistas a golpe de verbo ante las cámaras y Santiago Abascal rascándose la barriga en su casa, haciendo caja en las urnas sin mover un dedo, lo que mejor le ha funcionado en los últimos años, que los otros le hagan el trabajo con sus errores y su falta de madurez política mientras él calla y recoge. Pareció mejor preparado Feijóo, sí, con unas cuentas frases sonoras pensadas para impactar en momentos de tensión: no quiero empatar, quiero hablar con los españoles. Pero también fue el que más retorció la verdad para acercarse a su objetivo: ganar y gobernar y, solo si es posible, sin necesidad de apoyos en la extrema derecha. Sánchez comprobó cómo en un debate, cuando te sacan de tus casillas, ya no funciona ni la mejor arma: cuando cotejó la lista de cargos públicos de Vox gracias al PP y pidió a Feijóo que le dijera cuántos había de Bildu gracias al PSOE. Quedó en el olvido. Para mí, Feijóo dijo la mejor frase de la noche cuando, ante las interrupciones continuas de un presidente fuera de su sitio, clamó que el de ayer iba a ser un mal día para la democracia. Lo fue. Sí, enemigos de lo ‘progre’, ganó Feijóo. Perdió una oportunidad de oro la política.