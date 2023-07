Tiendo a descreer de gobiernos modélicos. Los territorios no dan ejemplo. Y prefiero a las personas que ignoran lo que otros opinan de ellos. Al menos los gobernantes no deberían actuar pensando en cómo los miran desde fuera. Por eso no creo tampoco que tengamos que flagelarnos con la imagen que damos ahora que hemos cedido parte de las instituciones a unos populistas radicales. No somos una tierra vergonzante ni digna de mofa. Más que el qué dirán, lo triste es que la segunda autoridad de la Comunitat Valenciana rechazó ayer ponerse detrás de una pancarta que decía algo tan básico (y llano): ‘Les Corts contra la violència masclista’.

Si alguien pensaba que no iba a pasar nada por que la ultraderecha estuviese en las estructuras de poder, ya ve que sí que pasa. La lucha por los derechos de la mujer no está igual, porque hay un grupo que forma parte del Gobierno valenciano y que preside las Corts que no cree que exista una violencia estructural contra las mujeres. Si alguien pensaba que estas cosas no rozan los principios básicos de la democracia ya ha visto que sí, que los tocan de lleno. La mujer asesinada en Antella murió porque su compañero no aceptaba la libertad de ella de separarse. Eso está en juego. Algo tan esencial como decidir libremente el futuro. Si alguien tiene dudas de que es una violencia estructural, el dato es claro: cuatro muertes de mujeres a manos de sus parejas en ocho días. ¿Qué estarían diciendo si fueran víctimas de terroristas islamistas? El azar ha querido que el estreno de los nuevos gestores de las Corts haya coincidido con un asesinato machista. Es un mal día aquel en el que tiene que someterse a votación si la cámara que representa a todos los valencianos saca una pancarta contra la violencia machista. Al menos, aún queda una mayoría de la dignidad. Al menos, la indecencia ha quedado retratada, aunque se rían después. Ya estamos aquí, valencianos. Da igual lo que piensen en las televisiones de Madrid o los creadores de opinión pública, lo de ayer es para no estar orgullosos de quienes nos representan.