Quan jo era jovenet, tindre una bicicleta era com tindre hui una limusina. Objecte de desig per a una generació d’adolescents que sovint veien frustrades les ganes de tindre’n una, com el Luisito de la pel·lícula Les bicicletes són per a l’estiu. Els afortunats que en gaudírem —inevitable evocar l’amic Voro que caigué un bac i va fer la bicicleta a banderes— descobrírem aviat que la frase d’Einstein «La vida és com anar en bicicleta. Per a no caure’t cal estar sempre en moviment» és una metàfora de la vida. Si no avancem retrocedim, com la bicicleta que si s’atura cau. L’existència és un port de muntanya de primera categoria, i no hem de deixar de pedalejar per costeruda que siga.

En això pensava jo quan el corriment cap a la dreta de la societat el 28M ha propiciat que PP i Vox pacten en comunitats i ajuntaments amenaçant drets socials adquirits després de moltes lluites i sacrificis. I de nou cobra vida la metàfora de la bicicleta, que invita a continuar pedalejant per avançar o arriscar-nos a caure de la bicicleta dels nostres drets que han sigut guanyats a pols i no graciosament concedits, i que són només el capítol d’una novel·la l’argument de la qual no està escrit, ja que en democràcia —ho ensenya la història— res no és per a sempre. I francament, per primera vegada en molts anys veig que els meus drets civils i polítics corren perill de ser confiscats.

Per si necessitàvem un recordatori el matrimoni sense papers format pel PP i Vox censura obres de teatre, declina el minut de silenci per les víctimes de violència masclista (com la presidenta de les Corts Valencianes), elimina regidories d’Igualtat i Medi Ambient, vincula pedofília i bandera LGTBI, fa declaracions trànsfobes, cancel·la l’Oficina dels Drets Lingüístics allà on tenim llengua pròpia i un enfilall d’etcèteres d’odi i rancúnia que escampa qual bomba raïm pel país. Mentalitats estrenyides més que estretes, tot ben propi d’espècimens vinculats als simis que no han evolucionat a «homo sapiens».