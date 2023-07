Setmanes enrere arribà a les meues mans el llibre que, ara fa deu anys, va publicar l’Associació d’Estudis d’Alfafar amb la voluntat de retre homenatge a un dels hòmens de lletres més significatius d’aquesta població: Josep Lacreu Sena (1906-1996), primer cronista oficial del municipi. El volum, elaborat per Vicent Baixauli Comes i Josep Maria Tarazona Mas –actual president de l’IDECO de l’Horta Sud–, porta per títol El cronista Josep Lacreu Sena i la seua obra, i, a més de reconstruir la biografia del personatge, facilita l’accés a la major part dels seus treballs –literaris i periodístics, sobretot.

Tal com assenyala Baixauli, estudiar els treballs i les vicissituds perquè travessà Lacreu Sena equival a reconstruir la història d’Alfafar del segle XX, ja que es tracta d’«una vida fecunda, en actividad cultural y cívica, que refleja su gran amor y su elevado compromiso con nuestro pueblo». Per la seua banda, Tarazona s’ocupa d’examinar la rica i complexa personalitat de l’homenatjat, que fou «agitador cultural, corresponsal de premsa, cronista, historiador, excursionista, fotògraf, valencianista i, per damunt de tot, amant de la llengua i del poble d’Alfafar». És a dir, un personatge polifacètic i compromés «que aspirava a construir un país més ‘autèntic’, més valencià», en l’exercici d’«un desig, un somni, que contrastava cruament amb la quotidianitat més mordent». És així com, en la segona part del llibre, s’ofereix en facsímil la major part de la producció escrita de l’il·lustre alfafarenc: poemes, reflexions, semblances, estudis històrics... majoritàriament redactats en valencià que han sigut ordenats de manera cronològica. I també conté un annex gràfic amb fotografies familiars i col·lectives que presenten un evident interés etnogràfic.

Recuperar la memòria de les persones que, amb el seu treball i constància, varen bastir els fonaments culturals de bona part dels pobles valencians és una de les tasques més lloables que poden portar a terme els centres d’estudis locals i comarcals. Més encara quan, com és el cas, després de patir la dictadura, en arribar la democràcia aquests hòmens de lletres varen ser identificats pels miops de torn com a «recialles del franquisme». I, en conseqüència, patiren la marginació i el menyspreu dels qui fan de la ignorància i l’arrogància la seua bandera. Dels qui es manifesten tan hàbils per a condemnar com necis per a interpretar i comprendre.