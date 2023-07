Com a societat ens juguem molt el pròxim vint-i-tres de juliol. Es podria dir que ens juguem la democràcia enfront del feixisme. Si, encara que puga semblar exagerat, està aquí, agotzonat, darrere de la ultradreta que aspira a governat amb el PP.

El PP, que necessitarà els seus vots per a governar, si ho permetem, no tindrà cap dubte en cedir a totes les demandes que li facen. Ja ho hem vist amb Mazón que per tal de governar, no li ha importat gens ni mica cedir al que li han demanat, malgrat el que això signifique.

La vida de les dones víctimes de violències masclistes no importa gens. Ben al contrari, també ho hem vist quan no han dubtat gens en què encapçale la llista de les autonòmiques i ara la de les generals per València un condemnat per aquesta violència. Cap escrúpol. Gens de respecte per a les víctimes. Ja ho va demostrar fa un temps Ortega Smith quan una dona víctima el va increpar i ell es va mantindre impassible.

Les dones víctimes de les violències masclistes seran les principals afectades, però en realitat totes les dones ens ressentirem. I el conjunt de la classe treballadora. I la població immigrant. I la gent pensionista. I els mitjans de comunicació. La veritat és que un vot a la dreta seria com pegar-nos voluntàriament un tret al peu. Seria votar sense seny. I vull pensar que encara ens en queda queda un poc.

El feixisme està ahí, amagat però esperant la seua oportunitat per a tornar a ocupar espais guanyats per a la democràcia. I els hem de preservar. No ens podem permetre tornar a la foscor on ens volen portar.

No volem sorolls de sables. Ni amenaces reals ja fetes com la d’afusellar a més de vint-i-sis milions de persones d’esquerres per no pensar com ells.

Sé que és molt complicat o, almenys a mi m’ho resulta, votar entre “guatemala i guatepeor”, però s'ha de tindre fermesa i plantar cara a la dreta, perquè ve de la mà de la ultradreta o, cosa equivalent, de la mà del feixisme que ja s’ha llevat la carassa i ha mostrat les seues ànsies de poder desmesurat i masclista. I no ens ho mereixem.

Farà calor, és ben cert, però no ens podem quedar a casa. La democràcia no entén de graus de temperatura. Entén de llibertat i de drets civils que estan realment en perill. I no ens podem permetre perdre cap dret. I molt menys perdre la nostra llibertat. I això és el que volen: imposar un estat on la llibertat només siga per a la gent que pense com ells. I sí, dic bé, com ells, perquè la nostra opinió com a dones es pot veure compromesa. Com la nostra llibertat per a decidir com viure les nostres vides.

No és por, és consciència que el perill del feixisme és ben real. I depén de nosaltres aturar-li els peus. I per això cal anar a votar i votar amb seny. Votar, el que crega cadascú, només faltaria, però eixir de casa i anar a votar. Perquè el nostre vot és decisiu per a tallar-li el pas al feixisme.

És cert que en aquesta ocasió costarà, però ho hem de fer per totes les persones que van lluitar per la llibertat i per la democràcia. Per les que van tindre il·lusions i el feixisme les va ofegar, quan no directament assassinar. Per totes les dones i homes que van plantar cara i van defensar les llibertats i ho van perdre tot. No ens podem permetre tornar-ho a perdre. Precisament per això, cal que votem i emplenem les urnes. Encara que siga amb els nassos tapats. Però cal fer-ho.