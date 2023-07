La cultura, sosté el pensador Tvzetan Todorov, no és l’acumulació de coneixements o d’actes o de productes sinó una manera de “reconèixer la plena humanitat de les persones”. Una persona culta, en aquest sentit, no és sols qui posseeix uns estudis superiors sinó algú que respecta una sèrie de valors que ens configuren com a éssers humans. La cultura, doncs, no és un luxe o una posada en escena sinó un bé essencial que forma part de les nostres democràcies avançades i inclusives.

Des d’Intersindical Cultura considerem que censurar i vetar les expressions culturals és una forma de barbàrie que afecta l’essència del nostre mateix sistema democràtic perquè afecta drets i valors que són universals i que a més formen part dels mateixos drets humans.

En aquest sentit, algunes de les actuals mesures de censura per part de les dretes reaccionàries (unes per acció i altres per omissió) són un atac directe a aquests mateixos valors que configuren la nostra convivència.

Potser la censura de la pel·lícula “Lightyear” en el municipi càntabre de Santa Cruz de Bezana (governat per PP i VOX) és el veto a un productor cultural, en aquest cas, una pel·lícula? No. És molt més: és el veto al fet que dues dones es besen en aquesta pel·lícula. Per tant, és el veto a un valor fonamental com la igualtat. Potser la censura de l’obra de teatre “Orlando” de Virginia Wolf en les activitats culturals de l’Ajuntament de Valdemorillo, Madrid (la Regidoria de Cultura del qual posseeix VOX) és el veto a un llibre o a una obra de teatre? No. És molt més: és el veto a un personatge que es transforma en dona i home al llarg de l’obra. Per tant, és el veto a la diversitat com a valor bàsic del nostre sistema democràtic.

Els exemples són variats i no han d’entendre’s com una mera anècdota sinó que, a causa d’aquest rerefons, són part d’una categoria antidemocràtica: la barbàrie.

Què es pot fer davant aquestes situacions passades, presents i futures?

Els valors democràtics que defensem des d’Intersindical Valenciana, no són part del món privat, no són “intrafamiliars”, de portes endins, sinó que formen part del discurs públic, formen part de l’educació i són l’eix en el qual es fonamenta el teixit cultural, és aquest bé essencial intangible que denominem “cultura”.

En la pròxima cita electoral, les nostres decisions públiques com a ciutadanes i ciutadans han de tenir en compte aquests aspectes en els quals ens juguem una manera d’entendre la convivència. Les polítiques públiques progressistes que defensen valors culturals no són el mateix que les polítiques públiques reaccionàries que ataquen aquests mateixos valors. Les denominades “guerres culturals” són part d’aquesta lluita en la qual guanyar o perdre el relat és tan important com millorar les condicions socioeconòmiques de les persones. I la narrativa d’aquestes polítiques progressistes no ha de ser solament reactiva sinó suggeridora, convincent, il·lusionant, en positiu, és a dir, continuar activant actes culturals on les mostres d’estima entre dones i homes, la tolerància amb les persones migrants, el respecte a la diversitat sexual o la defensa de la memòria democràtica de les víctimes siguen un argument de pes suficient perquè aquesta idea de cultura com a reconeixement ple de la humanitat brille en tota la seua esplendor. La millor manera ara de lluitar no és apel·lar a la por o a monstres sinó cantar, besar-se, ballar, encendre l’alegria, la memòria, la democràcia, la veritat i la justícia social. La llum de la cultura que s’encén serà sempre més poderosa que les ombres de la barbàrie que desitgen obrir-se pas.

Des d’Intersindical Cultura considerem, en fi, que no hi ha prou només amb la queixa o la reacció sinó que és necessari una sèrie d’accions reflexives conjuntes i diverses de diferents col·lectius que coordinen, lluiten, proposen i, en definitiva, ENCENGUEN tot aquest teixit cultural del nostre territori que ha d’actuar en conseqüència en els pròxims dies i col·locar el seu relat damunt la taula de joc de la societat valenciana en els pròxim anys.