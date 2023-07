La ràbia és un virus dels humans. Els símptomes són diversos i complexos, en qualsevol lloc o circumstància hi pot aparéixer i causar estralls entre els afectats. De res serveixen les mascaretes o les vacunes, no té antídots ni tractament possible. Fins i tot podem pensar que s’hi troba inserida en l’aire que respirem, contaminat des de fa segles, qui sap si mil·lennis, o des de la nit dels temps. Seria ràbia l’impuls inicial del Big Bang?

La ràbia es troba en les guerres, en els conflictes humans, en la sang que brolla de la violència indiscriminada. En l’ambició dels genocides del món, els del segle XX i els del segle XXI, en els partits polítics que utilitzen la disfressa democràtica per anar justament contra el mateix sistema de convivència. No tenen propostes polítiques, el seu ideari és anar contra els altres que no són com ells. Una vegada desvestits i nus, romanen coberts pel greix de l’odi, la rancúnia i el ressentiment.

Partits que cultiven la predisposició autoritària de l’electorat amb notícies falses, mentides, desqualificacions, apel·lant al maniqueisme, a la necessitat de simplicitat en democràcies tan complexes com les occidentals, escriu Daniel Innerarity. Pesquen acòlits sobretot amb persones fracassades o ressentides, segons l’advertència de Hannah Arendt. Persones a les quals irrita la dissonància, el soroll dels debats, el rebombori de veus, que senten nostàlgia pel pensament únic, per la solució única i definitiva. La denúncia de la ràbia també està present en la magnífica novel·la d’Alfons Cervera, Maquis. La lectura ens endinsa en un bucle fantasmagòric, oníric, de veus que habiten un entorn opressiu, de muntanyes esquerpes, esglésies i poblats que formen part d’un paisatge desolador, alimentat pel ressentiment. La ràbia talla caps i els solta a les séquies amb els cadàvers de les rates, els draps i el tarquim, tortura a les persones i les llança més enllà del dolor i les misèries de l’odi. És un entorn endogàmic, extremadament violent: és la ràbia de sempre, la coneguda, la de Franco i els franquistes contra els presumptes enemics polítics, de vegades ni això, i els seus familiars.

Però també hi ha una ràbia quotidiana, d’estar per casa, aparentment més inofensiva, però també, en determinades circumstàncies, letal. El caldo de cultiu són les frustracions, l’enveja, els complexos, l’instint de dominació. És la ràbia de cada dia, la que podem trobar al volant del cotxe a causa del trànsit, o contra les persones diferents, l’homofòbia, el racisme, la xenofòbia, o contra les dones, o contra aquells que no pensen com nosaltres, senzillament, o que són seguidors d’un equip de futbol diferent del nostre.

Ràbia és el títol d’una novel·la de Sebastià Alzamora que ens endinsa en diferents contextos humans on el virus es manifesta en tota la seua expressió. L’objectiu és una gossa intel·ligent i dòcil, càlida amb els infants, amistosa, que és l’única companyia del propietari, un escriptor frustrat i solitari, incapaç d’assaonar amistats.

L’animal és enverinat i no sabem per qui o per quins o per quines raons, la ràbia no entén de raons perquè qualsevol dels personatges secundaris que hi apareixen com a hostil teló de fons pot ser sospitós d’haver executat la maldat. ¿Serà el veí del protagonista, violent i rabiüt, serà el pare de la minyona a qui s’acosta la gossa, enfurismat, amenaçador, serà l’assassí de l’amic a qui li venten una ganivetada inesperada al cor? Tant se val, la gossa mor inexorablement i cal soterrar-la en algun lloc. I el lloc escollit, cementeri dels animals, és un antic búnquer de la Guerra Civil on l’acumulació de deixalles i la ferum d’una ovella morta ofega la respiració. Al capdavall, una significativa pintada nazi sobre el poder blanc apuntala la narració. És la ràbia, el virus ancestral de la humanitat.