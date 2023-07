Ens trobem davant un context històric d’incertesa i de canvis causat, entre altres factors, pels avanços tecnològics i per les noves dinàmiques sociolaborals, així com per les recurrents crisis econòmiques. Aquests canvis han generat llocs de treball en els quals es compta amb unes condicions més flexibles, però, en moltes ocasions, més precàries. Condicions que pateixen sobretot els col·lectius més vulnerabilitzats, com és el cas de la joventut. Les persones joves tenim major probabilitat d’estar desocupades, especialment aquelles que no disposen dels recursos necessaris per a poder especialitzar-se, donades les exigències del mercat laboral, i, en cas de treballar, ens podem trobar amb l’obligació d’haver de dedicar més temps al treball o a acceptar pitjors condicions laborals per a poder fer front al pagament dels estudis i/o del lloguer. A més, és necessari recordar que les dones joves pateixen també la discriminació de gènere, que dificulta encara més la seua ocupabilitat.

No són poques les vegades que hem sentit que el nostre treball és infravalorat, fins i tot per nosaltres mateixes, en part, perquè hem patit la «síndrome de l’impostor» per la concepció que té la societat sobre les nostres capacitats i la falta d’experiència. Ací apareix l’etern problema del peix que es mossega la cua referit al mercat i a la joventut: necessitem experiència per a treballar, però no són pocs els llocs on no ens contracten precisament per això. Quan es parla de les habilitats de les persones joves, la relació entre el món educatiu i el món del treball adquireix molta importància, ja que tots dos són agents de socialització que influeixen en el desenvolupament personal i professional.

Per aquests motius, les persones que treballen en aquests àmbits han d’esforçar-se per a dotar a les persones joves d’oportunitats. Al respecte, és essencial facilitar l’accés a programes com les beques o els cursos d’inserció sociolaboral i reconéixer que el treball desenvolupat per les becàries és més que una activitat formativa. Comptat i debatut, escric aquestes línies per a denunciar la realitat que pateix la joventut històricament, així com per a reconéixer la tasca de les organitzacions que aporten el seu granet d’arena per a proporcionar-nos recursos i concedir-nos oportunitats. Aquestes qüestions demostren que es pot millorar la situació i que s’ha de continuar lluitant per a aconseguir una educació de qualitat i un treball digne per a totes, tenint en compte la diversitat d’habilitats potencialment efectives que disposem.